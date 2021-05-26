Украина

Специалист оценил игру молодежной сборной.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал поражение в первом матче турнира Валерия Лобановского от молодежки Азербайджана (0:1).

"Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Не выполнили то, что мы просили даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались.

Совсем не то, что мы хотим. Даже выделить некого. Не было ни структуры, ни агрессии. Я очень разочарован".

"Было желание сравнять, но это спонтанно. То, что мы требуем, я не увидел. Физически не готовы ребята, отдыхали две недели. Но это отмазки, мы должны побеждать", — сказал Ротань.

Видео гола обзор матча Украина U-21 — Азербайджан U-21 можно смотреть на Football.ua.