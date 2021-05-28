Украина

Бразилец может продолжить карьеру в Ванкувер Уайткэпс.

Атакующий полузащитник Шахтера Алан Патрик в летнее трансферное окно может перебраться в МЛС. Об этом сообщает Território MLS.

По информации источника, футбольный клуб Ванкувер Уайткэпс направил донецкому клубу официальное предложение о переходе 30-летнего бразильца.

Клуб из Канада предлагает "горнякам" взять Алана Патрика в аренду на 18 месяцев, после чего заключить с футболистом полноценное соглашение.

Поскольку период трансферного окна в МЛС закрывает 1 июня, представители Ванкувера надеются как можно скорее получить ответ от руководства Шахтера.

В сезоне-2020/21 Алан Патрик провел за "горняков" 21 матч в рамках украинской Премьер-лиги, в которых отличился 4 голами и 8 результативными передачами.

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