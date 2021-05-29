Украина

Наставник Ворсклы рассказал о том, какие футболисты его команды могли пополнить кадровый резерв сборной Украины.

В преддверии чемпионата Европы-2020 сборная Украины ведет активную подготовку к матчам группового этапа в составе достаточно широкой группы футболистов.

Однако, далеко не каждый сумел попасть в поле зрения Андрея Шевченко и его тренерского штаба, даже несмотря на выдающееся выступление на клубном уровне по ходу подошедшего к концу сезона.

В частности, лучший бомбардир украинской Премьер-лиги образца сезона-2020/21 — нападающий Ворсклы Владислав Кулач — так и не получил заветного вызова в национальную команду перед международным форумом.

Выступления своего подопечного прокомментировал наставник полтавчан Юрий Максимов, который не мог остаться в стороне от неоднозначной ситуации.

"Владиславу сейчас 28 лет. До Ворсклы он успел поиграть во многих командах, но раскрылся именно у нас. Замечу, что в прошлом сезоне Кулач забивал и Шахтеру, и Динамо, а в ворота Зари он забил сразу три мяча. Всех лидеров он огорчал, а это дорогого стоит.

Здесь еще важно добавить, что у Кулача образовался хороший дуэт с Русланом Степанюком. В активе последнего семь забитых мячей и шесть результативных передач. Ребята очень агрессивно играют в линии атаки и прекрасно дополняют друг друга. И Кулач, и Степанюк друзья во вне футбольной жизни. Убежден, что, если один из них перейдет когда-нибудь в другой клуб, то должен уйти вместе со своим напарником.

Однако, я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола. Я вижу перспективу в Кулаче. Уж точно в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли бы тогда пристальнее на него посмотреть. Для других ребят из Ворсклы это был бы очень мощный стимул.

Кулач не слабее Довбика и Беседина, которые получили свой вызов. У нас и кроме Владислава были хорошие футболисты, кто мог бы усилить сборную Украины. Это Степанюк и Игорь Пердута", — подытожил украинский специалист.

Напомним, что накануне полтавская Ворскла усилилась центральным экс-защитником черниговской Десны Йонасом Таммом.