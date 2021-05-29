Украина

Здесь есть кем гордиться и о ком вспомнить — комментатор Кирилл Круторогов подводит детальные итоги выступления украинских футболистов в Европе в завершившимся сезоне 2020-2021.

Стоит сразу уточнить, что во внимание были взяты высший и следующий за ним дивизион в топ-4 футбольных стран, а также только элитные дивизионы остальных европейских лиг. Также ниже приведены итоги тех чемпионатов, которые разыгрываются по системе осень-весна и уже окончательно завершены. Поэтому итогов из Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии мы не увидим, так как местные турниры в полном разгаре.

ИТАЛИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Руслан Малиновский Аталанта 43 26 8 12 3/20 Виктор Коваленко Аталанта 1 0 0 0 3/20

В завершившимся сезоне Руслан Малиновский покорил итальянскую Серию А. Причем, если в Бельгии он действительно выстрелил в своем третьем сезоне, то в Италии – во втором. И добился этого путем колоссальной работы. Важно обратить внимание на то, что в первой части сезона украинец лишь в трех матчах выходил в стартовом составе Аталанты в чемпионате, а в 2021-м стал ее ключевым игроком. В какой-то мере, этому способствовал уход лидера прошлых лет Папу Гомеса после конфликта с главным тренером Гасперини.

Руслан фактически заменил аргентинца – абсолютно уверенно заменил игрока, без которого представить себе Аталанту было практически невозможно. Малиновский стал лучшим ассистентом сезона в чемпионате Италии. На каждое результативное действие он тратил в среднем 94 минуты – это лучший показатель среди полузащитников Серии А, сыгравших не менее 15 матчей в турнире. С марта он выдал серию из 11 матчей подряд с результативными действиями в каждом из них. Забил гол и в финале Кубка, но Аталанта уступила Ювентусу.

В мае его признали лучшим футболистом месяца в чемпионате. До последнего тура «богиня» претендовала на второе место в чемпионате, что стало бы их наилучшим показателем в истории, но поражение от Милана оставило на третьей позиции. Виктор Коваленко присоединился к бергамаскам в феврале, 14 раз попадал в заявку команды на матчи Серии А, но провел на поле лишь три минуты после единственного выхода на замену. В конце сезона он получил травму, из-за которой пропустит Евро-2020.

БЕЛЬГИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Эдуард Соболь Брюгге 36 31 2 5 1/18 Богдан Михайличенко Андерлехт 27 26 1 1 4/18 Роман Яремчук Гент 43 42 23 8 7/18 Роман Безус Гент 37 26 7 7 7/18 Игорь Пластун Гент 18 12 2 0 7/18 Марьян Швед Мехелен 24 10 5 3 8/18 Евгений Макаренко Кортрейк 30 25 3 1 14/18 Александр Филиппов Сент-Трюйден 16 7 1 4 15/18

Эдуард Соболь второй сезон кряду стал чемпионом Бельгии и впервые попробовал свои силы в Лиге чемпионов! В большинстве матчей он играл в стартовом составе, хотя не лучшим образом для него сложился зимний период декабрь-февраль, когда он проиграл конкуренцию за место в составе. Но затем снова стал первым номером в своей позиции. В четырех матчах ЛЧ он также играл в основе Брюгге – против Зенита, Боруссии и дважды Лацио. А в Лиге Европы его команда, сраженная коронавирусом, вылетела от киевского Динамо.

Богдан Михайличенко провел свой первый сезон в Европе, отличился голом в дебютном матче, играл не постоянно, но регулярно. Если и выходил на поле, то в стартовом составе. Очевидно, что в Андерлехте его приняли как игрока основы, но ему нужно время на адаптацию. Интересно, что для Богдана, как и для Соболя, не лучшим образом вышел период январь-апрель, в который он практически не играл. Это наводит на мысль, что украинские футболисты в своих первых сезонах в западноевропейских чемпионатах не совсем готовы играть без зимнего перерыва и в тот период, когда они годами имели длительный отпуск, а затем заново проходили подготовку на сборах, у них случается откровенный спад. В регулярном розыгрыше чемпионата его Андерлехт занял второе место, а в плей-офф финишировал четвертым и сыграет в квалификации Лиги Конференций.

Несмотря на множество слухов и якобы желание Романа Яремчука покинуть Гент, этот сезон получился для него самым плодотворным в Бельгии – и по игровому времени, и по результативности. Он вошел в число лучших бомбардиров в истории клуба (8е место).

Его тезка Безус блестяще проявил себя в заключительной части сезона, отличившись шестью результативными действиями в шести матчах плей-офф за путевку в Лигу Конференций, благодаря чему получил довызов в сборную Украины.

А вот Игорь Пластун проиграл конкуренцию за место в основе и провел на поле наименьше матчей с момента своего перехода в Гент. Стоит отметить, что команда трех украинцев играла в квалификации Лиги чемпионов, где вылетела от киевского Динамо, затем абсолютно неудачно выступила в Лиге Европы и откровенно проваливала сезон на внутренней арене, у них трижды сменился тренер. Но в итоге им удалось перевернуть ситуацию, финишировать на седьмом месте и выиграть плей-офф за еврокубки когда это казалось практически невозможным.

Марьян Швед за сезон в Бельгии наверняка пережил разнообразную гамму эмоций. От критики со стороны тренера и партнеров за якобы отстраненность от коллектива и безразличие к свей роли в команде, до регулярных выходов на поле с начала 2021 года, и желания со стороны клуба выкупить его контракт у Селтика. Девять его попаданий в стартовый состав в матчах чемпионата пришлись на вторую часть сезона.

ГРЕЦИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Евгений Шахов АЕК 35 26 3 1 4/14 Дмитрий Чигринский АЕК 24 23 0 0 4/14 Олег Данченко АЕК 11 7 0 0 4/14 Владислав Наумец Яннина 21 8 1 0 9/14 Максим Максименко Ларисса 14 14 0 0 14/14

Евгений Шахов вернулся из Италии, где провел сезон в составе Лечче, в Грецию и присоединился к Дмитрию Чигринскому. Играл регулярно, но не всегда в стартовом составе. Чигро здоровье позволило снова провести плюс-минус половину матчей. Их команда принимала участие в групповом раунде Лиги Европы, где встречалась с Зарей, но, как и луганчане, не вышла в плей-офф. В целом, сезон у АЕКа получился не совсем удачным – с путевкой в Лигу Конференций.

Олег Данченко присоединился к двум более опытным украинцам зимой. Его за 1 миллион купили у казанского Рубина. Но если в России Олег играл регулярно и отмечался ассистами (15 – 0 – 5), то в Греции пока что, видимо, не адаптировался.

Максименко, которого в январе пригласили из Колоса, стабильно выходил в основе, но не помог АЕ Ларисса сохранить прописку в Суперлиге.

ТУРЦИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Сергей Рыбалка Сивасспор 0 0 0 0 5/21 Артем Кравец Коньяспор 30 16 9 2 11/21 Николай Морозюк Ризеспор 33 30 0 4 13/21 Богдан Бутко Лех (Польша)/ Эрзурумспор 6/10 0 0 0 18/21

Рыбалка пропустил весь сезон из-за травмы. Его команда попала в квалификацию Лиги Конференций. Артем Кравец с девятью забитыми голами делит 19-е место по результативности в Суперлиге с еще девятью футболистами, среди которых Радамель Фалькао и Фабио Борини. Увы, никто из украинцев в Турции на приглашения в Инстаграм, вроде «Come to Besiktas» не наиграл.

РОССИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Ярослав Ракицкий Зенит 32 32 1 4 1/16 Иван Ордец Динамо М 30 30 3 0 7/16 Артем Полярус Химки/ Ахмат 21 16 1 4 11/16 Денис Кулаков Урал 28 26 0 4 12/16 Ярослав Годзюр Урал 14 14 -12 - 12/16

Ярослав Ракцкий снова стал чемпионом России и обладателем Кубка, сыграл во всех шести матчах группового раунда Лиги чемпионов, где его команда выступила традиционно неудачно в относительно несложной группе с Брюгге, дортмундской Боруссией и Лацио, заняв последнее место.

АЗЕРБАЙДЖАН

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Дмитрий Кльоц Кешля/ Сабах 20 17 1 1 5/8 Зураб Очигава Сабах 10 10 0 1 5/8

Экс-карпатовец Дмитрий Кльоц начинал сезон в Кешле и сыграл матч квалификации ЛЕ против Лячи, проигранный в серии пенальти. Зимой присоединился к Сабаху, который выступает под руководством бывшего ассистента Реброва в Динамо и экс-наставника Олимпика Висенте Гомеса. Там, как и Зураб Очигава, который в феврале переехал туда из эстонской Левадии, играл немного.

ХОРВАТИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Дмитрий Лепа Осиек 16 6 1 0 2/10 Евгений Чеберко ЛАСК (Австрия/ Осиек 7/13 4/12 0 1 2/10

Евгений Чеберко минувшим летом за 300 тысяч евро перешел из Зари в австрийский ЛАСК и провел там первую часть сезона. В частности, сыграл один матч в группе ЛЕ, но стабильной игровой практики не получал, поэтому зимой отправился в хорватский Осиек. Причем, арендное соглашение подписано на полтора сезона – до лета 2022-го. В команде Ненада Белицы он выходил в основном составе в большинстве матчей. Другой украинец – Дмитрий Лепа, который выступает в этой команде с 2017-го, в этом сезоне нечасто появлялся в основе. Кроме серебряных медалей Првой лиги Осиек получил путевку во второй раунд квалификации Лиги Конференций.

СЛОВАКИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Данил Бескоровайный Дунайска Стреда 22 18 2 0 2/12 Ростислав Дегтярь Земплин 2 2 -7 0 10/12 Артем Вовкун Земплин 8 6 0 0 10/12 Максим Гирный Земплин 5 0 0 0 10/12

Один из победителей молодежного чемпионата мира U-20 Данил Бескоровайный впервые стал серебряным призером Суперлиги Словакии. Его команда получила путевку во второй раунд квалификации Лиги Конференций.

БОЛГАРИЯ