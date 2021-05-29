Здесь есть кем гордиться и о ком вспомнить — комментатор Кирилл Круторогов подводит детальные итоги выступления украинских футболистов в Европе в завершившимся сезоне 2020-2021.
Стоит сразу уточнить, что во внимание были взяты высший и следующий за ним дивизион в топ-4 футбольных стран, а также только элитные дивизионы остальных европейских лиг. Также ниже приведены итоги тех чемпионатов, которые разыгрываются по системе осень-весна и уже окончательно завершены. Поэтому итогов из Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии мы не увидим, так как местные турниры в полном разгаре.
ИТАЛИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Руслан Малиновский
|
Аталанта
|
43
|
26
|
8
|
12
|
3/20
|
Виктор Коваленко
|
Аталанта
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3/20
В завершившимся сезоне Руслан Малиновский покорил итальянскую Серию А. Причем, если в Бельгии он действительно выстрелил в своем третьем сезоне, то в Италии – во втором. И добился этого путем колоссальной работы. Важно обратить внимание на то, что в первой части сезона украинец лишь в трех матчах выходил в стартовом составе Аталанты в чемпионате, а в 2021-м стал ее ключевым игроком. В какой-то мере, этому способствовал уход лидера прошлых лет Папу Гомеса после конфликта с главным тренером Гасперини.
Руслан фактически заменил аргентинца – абсолютно уверенно заменил игрока, без которого представить себе Аталанту было практически невозможно. Малиновский стал лучшим ассистентом сезона в чемпионате Италии. На каждое результативное действие он тратил в среднем 94 минуты – это лучший показатель среди полузащитников Серии А, сыгравших не менее 15 матчей в турнире. С марта он выдал серию из 11 матчей подряд с результативными действиями в каждом из них. Забил гол и в финале Кубка, но Аталанта уступила Ювентусу.
В мае его признали лучшим футболистом месяца в чемпионате. До последнего тура «богиня» претендовала на второе место в чемпионате, что стало бы их наилучшим показателем в истории, но поражение от Милана оставило на третьей позиции. Виктор Коваленко присоединился к бергамаскам в феврале, 14 раз попадал в заявку команды на матчи Серии А, но провел на поле лишь три минуты после единственного выхода на замену. В конце сезона он получил травму, из-за которой пропустит Евро-2020.
БЕЛЬГИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Эдуард Соболь
|
Брюгге
|
36
|
31
|
2
|
5
|
1/18
|
Богдан Михайличенко
|
Андерлехт
|
27
|
26
|
1
|
1
|
4/18
|
Роман Яремчук
|
Гент
|
43
|
42
|
23
|
8
|
7/18
|
Роман Безус
|
Гент
|
37
|
26
|
7
|
7
|
7/18
|
Игорь Пластун
|
Гент
|
18
|
12
|
2
|
0
|
7/18
|
Марьян Швед
|
Мехелен
|
24
|
10
|
5
|
3
|
8/18
|
Евгений Макаренко
|
Кортрейк
|
30
|
25
|
3
|
1
|
14/18
|
Александр Филиппов
|
Сент-Трюйден
|
16
|
7
|
1
|
4
|
15/18
Эдуард Соболь второй сезон кряду стал чемпионом Бельгии и впервые попробовал свои силы в Лиге чемпионов! В большинстве матчей он играл в стартовом составе, хотя не лучшим образом для него сложился зимний период декабрь-февраль, когда он проиграл конкуренцию за место в составе. Но затем снова стал первым номером в своей позиции. В четырех матчах ЛЧ он также играл в основе Брюгге – против Зенита, Боруссии и дважды Лацио. А в Лиге Европы его команда, сраженная коронавирусом, вылетела от киевского Динамо.
Богдан Михайличенко провел свой первый сезон в Европе, отличился голом в дебютном матче, играл не постоянно, но регулярно. Если и выходил на поле, то в стартовом составе. Очевидно, что в Андерлехте его приняли как игрока основы, но ему нужно время на адаптацию. Интересно, что для Богдана, как и для Соболя, не лучшим образом вышел период январь-апрель, в который он практически не играл. Это наводит на мысль, что украинские футболисты в своих первых сезонах в западноевропейских чемпионатах не совсем готовы играть без зимнего перерыва и в тот период, когда они годами имели длительный отпуск, а затем заново проходили подготовку на сборах, у них случается откровенный спад. В регулярном розыгрыше чемпионата его Андерлехт занял второе место, а в плей-офф финишировал четвертым и сыграет в квалификации Лиги Конференций.
Несмотря на множество слухов и якобы желание Романа Яремчука покинуть Гент, этот сезон получился для него самым плодотворным в Бельгии – и по игровому времени, и по результативности. Он вошел в число лучших бомбардиров в истории клуба (8е место).
Его тезка Безус блестяще проявил себя в заключительной части сезона, отличившись шестью результативными действиями в шести матчах плей-офф за путевку в Лигу Конференций, благодаря чему получил довызов в сборную Украины.
А вот Игорь Пластун проиграл конкуренцию за место в основе и провел на поле наименьше матчей с момента своего перехода в Гент. Стоит отметить, что команда трех украинцев играла в квалификации Лиги чемпионов, где вылетела от киевского Динамо, затем абсолютно неудачно выступила в Лиге Европы и откровенно проваливала сезон на внутренней арене, у них трижды сменился тренер. Но в итоге им удалось перевернуть ситуацию, финишировать на седьмом месте и выиграть плей-офф за еврокубки когда это казалось практически невозможным.
Марьян Швед за сезон в Бельгии наверняка пережил разнообразную гамму эмоций. От критики со стороны тренера и партнеров за якобы отстраненность от коллектива и безразличие к свей роли в команде, до регулярных выходов на поле с начала 2021 года, и желания со стороны клуба выкупить его контракт у Селтика. Девять его попаданий в стартовый состав в матчах чемпионата пришлись на вторую часть сезона.
ГРЕЦИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Евгений Шахов
|
АЕК
|
35
|
26
|
3
|
1
|
4/14
|
Дмитрий Чигринский
|
АЕК
|
24
|
23
|
0
|
0
|
4/14
|
Олег Данченко
|
АЕК
|
11
|
7
|
0
|
0
|
4/14
|
Владислав Наумец
|
Яннина
|
21
|
8
|
1
|
0
|
9/14
|
Максим Максименко
|
Ларисса
|
14
|
14
|
0
|
0
|
14/14
Евгений Шахов вернулся из Италии, где провел сезон в составе Лечче, в Грецию и присоединился к Дмитрию Чигринскому. Играл регулярно, но не всегда в стартовом составе. Чигро здоровье позволило снова провести плюс-минус половину матчей. Их команда принимала участие в групповом раунде Лиги Европы, где встречалась с Зарей, но, как и луганчане, не вышла в плей-офф. В целом, сезон у АЕКа получился не совсем удачным – с путевкой в Лигу Конференций.
Олег Данченко присоединился к двум более опытным украинцам зимой. Его за 1 миллион купили у казанского Рубина. Но если в России Олег играл регулярно и отмечался ассистами (15 – 0 – 5), то в Греции пока что, видимо, не адаптировался.
Максименко, которого в январе пригласили из Колоса, стабильно выходил в основе, но не помог АЕ Ларисса сохранить прописку в Суперлиге.
ТУРЦИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Сергей Рыбалка
|
Сивасспор
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5/21
|
Артем Кравец
|
Коньяспор
|
30
|
16
|
9
|
2
|
11/21
|
Николай Морозюк
|
Ризеспор
|
33
|
30
|
0
|
4
|
13/21
|
Богдан Бутко
|
Лех (Польша)/
Эрзурумспор
|
6/10
|
0
|
0
|
0
|
18/21
Рыбалка пропустил весь сезон из-за травмы. Его команда попала в квалификацию Лиги Конференций. Артем Кравец с девятью забитыми голами делит 19-е место по результативности в Суперлиге с еще девятью футболистами, среди которых Радамель Фалькао и Фабио Борини. Увы, никто из украинцев в Турции на приглашения в Инстаграм, вроде «Come to Besiktas» не наиграл.
РОССИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Ярослав Ракицкий
|
Зенит
|
32
|
32
|
1
|
4
|
1/16
|
Иван Ордец
|
Динамо М
|
30
|
30
|
3
|
0
|
7/16
|
Артем Полярус
|
Химки/
Ахмат
|
21
|
16
|
1
|
4
|
11/16
|
Денис Кулаков
|
Урал
|
28
|
26
|
0
|
4
|
12/16
|
Ярослав Годзюр
|
Урал
|
14
|
14
|
-12
|
-
|
12/16
Ярослав Ракцкий снова стал чемпионом России и обладателем Кубка, сыграл во всех шести матчах группового раунда Лиги чемпионов, где его команда выступила традиционно неудачно в относительно несложной группе с Брюгге, дортмундской Боруссией и Лацио, заняв последнее место.
АЗЕРБАЙДЖАН
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Дмитрий Кльоц
|
Кешля/
Сабах
|
20
|
17
|
1
|
1
|
5/8
|
Зураб Очигава
|
Сабах
|
10
|
10
|
0
|
1
|
5/8
Экс-карпатовец Дмитрий Кльоц начинал сезон в Кешле и сыграл матч квалификации ЛЕ против Лячи, проигранный в серии пенальти. Зимой присоединился к Сабаху, который выступает под руководством бывшего ассистента Реброва в Динамо и экс-наставника Олимпика Висенте Гомеса. Там, как и Зураб Очигава, который в феврале переехал туда из эстонской Левадии, играл немного.
ХОРВАТИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Дмитрий Лепа
|
Осиек
|
16
|
6
|
1
|
0
|
2/10
|
Евгений Чеберко
|
ЛАСК (Австрия/
Осиек
|
7/13
|
4/12
|
0
|
1
|
2/10
Евгений Чеберко минувшим летом за 300 тысяч евро перешел из Зари в австрийский ЛАСК и провел там первую часть сезона. В частности, сыграл один матч в группе ЛЕ, но стабильной игровой практики не получал, поэтому зимой отправился в хорватский Осиек. Причем, арендное соглашение подписано на полтора сезона – до лета 2022-го. В команде Ненада Белицы он выходил в основном составе в большинстве матчей. Другой украинец – Дмитрий Лепа, который выступает в этой команде с 2017-го, в этом сезоне нечасто появлялся в основе. Кроме серебряных медалей Првой лиги Осиек получил путевку во второй раунд квалификации Лиги Конференций.
СЛОВАКИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Данил Бескоровайный
|
Дунайска Стреда
|
22
|
18
|
2
|
0
|
2/12
|
Ростислав Дегтярь
|
Земплин
|
2
|
2
|
-7
|
0
|
10/12
|
Артем Вовкун
|
Земплин
|
8
|
6
|
0
|
0
|
10/12
|
Максим Гирный
|
Земплин
|
5
|
0
|
0
|
0
|
10/12
Один из победителей молодежного чемпионата мира U-20 Данил Бескоровайный впервые стал серебряным призером Суперлиги Словакии. Его команда получила путевку во второй раунд квалификации Лиги Конференций.
БОЛГАРИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Геннадий Ганев
|
Берое
|
18
|
18
|
-23
|
0
|
6/14