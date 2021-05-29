Украина

Иранский форвард победил в голосовании среди болельщиков.

Заря на своем официальном сайте назвала имя лучшего своего футболиста по итогам минувшего сезона.

Им стал нападающий Аллахьяр Сайядманеш, за которого проголосовало большинство болельщиков.

19-летнему иранцу удалось опередить в голосовании полузащитника Владислава Кочергина и защитника Виталия Вернидуба, которые заняли второе и третье места соответственно.

В сезоне-2020/21 Аллахьяр Сайядманеш провел в футболке луганского клуба 26 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 6 голами и 3 результативными передачами.

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