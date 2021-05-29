Хавбек Динамо хотел бы однажды сыграть за клуб из испанской Ла Лиги.
Богдан Леднев, ФК Динамо Киев
29 мая 2021, 19:23
Атакующий полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев рассказал, в каком европейском топ-чемпионате хотел бы поиграть больше всего.
"Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но так нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильны", — заявил Леднев в интервью программы "Auto Гол!"
В сезоне-2020/21 Богдан Леднев провел в футболке Динамо 22 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.
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