Украина

Хавбек Динамо хотел бы однажды сыграть за клуб из испанской Ла Лиги.

Атакующий полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев рассказал, в каком европейском топ-чемпионате хотел бы поиграть больше всего.

"Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но так нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильны", — заявил Леднев в интервью программы "Auto Гол!"

В сезоне-2020/21 Богдан Леднев провел в футболке Динамо 22 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя забитыми мячами.

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