Наставник "желто-синих" считает, что украинскому фулбек под силу заиграть в чемпионате Италии.
Виталий Миколенко противостоит Килиану Мбаппе, Getty Images
31 мая 2021, 15:27
Итальянские журналисты во время беседы с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко спросили у него про украинских талантов, на что специалист выделил левого защитника киевского Динамо Виталия Миколенко.
"Миколенко — молодой игрок, обладающий отличными качествами. Он покажет себя на чемпионате Европы".
"Виталий может играть в Италии. До этого он демонстрировал хорошие выступления. Если продолжит в том же духе на предстоящем турнире, то привлечет к себе внимание", — приводит слова Шевченко TMW со ссылкой на Radio Rai.
Напомним, что и сам Андрей Шевченко хотел бы вернуться однажды в Серию А, став главным тренером Милана.
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