Украина

Наставник "желто-синих" считает, что украинскому фулбек под силу заиграть в чемпионате Италии.

Итальянские журналисты во время беседы с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко спросили у него про украинских талантов, на что специалист выделил левого защитника киевского Динамо Виталия Миколенко.

"Миколенко — молодой игрок, обладающий отличными качествами. Он покажет себя на чемпионате Европы".

"Виталий может играть в Италии. До этого он демонстрировал хорошие выступления. Если продолжит в том же духе на предстоящем турнире, то привлечет к себе внимание", — приводит слова Шевченко TMW со ссылкой на Radio Rai.

Напомним, что и сам Андрей Шевченко хотел бы вернуться однажды в Серию А, став главным тренером Милана.