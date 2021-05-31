Италия

Украинский специалист похвалил Стефано Пьолы за результаты, показанные в сезоне-2020/21.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в очередной раз заявил о желании в будущем попробовать себя на тренерском мостике в качестве клубного наставника. Очевидно, что мечта украинского специалиста — возглавить однажды Милан, где он провел свои лучшие годы карьеры футболиста.

"Результаты Милана? Я думаю, команда провела отличный сезон в чемпионате Италии, а Пиоли великолепно справлялся со своими обязанностями. Победы над Ювентусом, Торино и Аталантой были очень важны. "Россонери" достигли своей цели, и теперь у них есть возможность совершить качественные подписания для подготовки к следующему сезону".

"Хотел бы я возглавить Милан? Это одна из моих целей, но сейчас я сосредоточен на работе в сборной Украины. Мы построили там отличный проект и хотим добиться соответствующих результатов. После сборной я хотел бы поработать с клубом. Это станет еще одним шагом в моей тренерской карьере. Милан навсегда в моей сердце, а Италия — моя вторая родина. Да, я бы хотел вернуться туда в качестве главного тренера", — приводит слова Шевченко TMW со ссылкой на Radio Rai.