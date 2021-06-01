Уточняем, что во внимание были взяты высший и следующий за ним дивизион в топ-4 футбольных стран, а также только элитные дивизионы остальных европейских лиг. Ниже приведены итоги тех чемпионатов, которые разыгрываются по системе осень-весна и уже окончательно завершены.

Минусовый показатель в графе "Голы" означает пропущенные мячи этим вратарем.

АНГЛИЯ

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Александр Зинченко

МанСити

32

24

0

2

1/20

Андрей Ярмоленко

Вест Хэм

19

5

2

4

6/20


В четвертом сезоне в Манчестер Сити Александр Зинченко играл больше, чем в предыдущем. Хотя суммарно по минутам он провел на поле приблизительно столько же, сколько в позапрошлом (2330 против 2332), но тогда большинство времени было получено в Кубке английской лиги, а сейчас — в Лиге чемпионов и АПЛ. Кроме того, украинец начал чаще играть в решающих матчах, в том числе, в проигранном финале Лиги чемпионов.

Да, в какой-то мере, он поучаствовал в пропущенном решающем голе, но все же там случился систематический сбой команды при переходе из атаки в оборону, а не индивидуальная голевая ошибка Зинченко. За финал от портала Whoscored Зина получил наивысший балл среди игроков "горожан". Кстати, этот матч оказался для него 100-м в составе МанСити.

Эксперты считают, что Александр стал взрослее, опытнее, хладнокровнее и увереннее. Но, самое главное, что в него верит и на него рассчитывает Пеп Гвардиола. В завершившимся сезоне музей Сити пополнился еще одним титулом чемпионов Англии и Кубком лиги.

Увы, для Андрея Ярмоленко этот сезон получился наиболее неудачным после ухода из Динамо. На поле в АПЛ он провел лишь 362 минуты (суммарно во всех турнирах — 934), в основе появился лишь раз, в 24 матчах был в запасе и 14 раз вышел на замену. Чуть больше играл в кубковых соревнованиях.

Из-за травм и коронавируса "в лазарете" он находился 74 дня. Подписание атакующих игроков Бенрахма и Лингарда при наличии Форнальса и Боуэна ухудшили положение Андрея в команде, равно как и смена тренера Пеллегрини на Мойеса.   

ИСПАНИЯ

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Андрей Лунин

Реал Мадрид

1

1

-2

0

2/20

Богдан Милованов

Спортинг

25

23

0

1

7/22

Роман Зозуля

Альбасете

27

23

2

1

22/22


Сезон для украинцев в Испании получился близким к катастрофе. С одной стороны, Андрей Лунин стал вторым вратарем Реала и, наконец-то, дебютировал в составе "сливочных". Правда, он отыграл лишь один матч в Копа дель Рей, а его команда проиграла в овертайме и вылетела от скромного Алькояно. Во всех остальных матчах он был на скамейке запасных, а мадридцы впервые за 12 лет не выиграл ни одного трофея за сезон.

Роман Зозуля провел наименее результативный сезон из четырех в Альбасете, а его команда впервые за 21 год опустилась в третий дивизион. Богдан Милованов ворвался в состав Спортинга и сыграл более чем в половине матчей Сегунды. Хихонцы до последнего тура претендовали на попадание в плей-офф за путевку в Примеру, но проиграли решающий матч Альмерии и финишировали в двух очках от дополнительного раунда.

ПОЛЬША

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Артем Шабанов

Легия

8

7

0

0

1/16

Назарий Русин

Легия

1

0

0

0

1/16

Никита Мусолитин

Лехия

3

0

0

0

7/16

Мирослав Мазур

Ягеллония

3

2

0

0

9/16

Василий Кравец

Лех

26

14

0

0

11/16

Алексей Дитятьев

Краковия

0

0

0

0

14/16

Дмитрий Башлай

Подбескидзе

17

16

0

0

16/16

Сергей Мякушко

Подбескидзе

16

3

2

0

16/16


"Динамовцы" Артем Шабанов и Назарий Русин зимой присоединились к варшавской Легии на правах аренды. Центрбек претендовал на регулярные выходы в основе, но получил травму голеностопа и завершил сезон в середине апреля. А форвард поскандалил с тренером, сыграл в матче Кубка и на этом выступление за варшавцев закончил.

Наставник столичной команды Чеслав Михневич сказал прямо: "Русин сам решил сдаться", об этом свидетельствуют его заявления о том, что он попал в слабую лигу. Да, у нас здесь нет Шахтера и Динамо, но чемпионат очень требовательный. Он думал, что станет кем-то важным, но не заслужил этого». В итоге Легия выиграла "золото", но Русина на церемонии награждения не было.

Экс-игрок Черноморца и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Никита Мусолитин перебрался в Лехию из Гданьска зимой из латвийской Валмиеры, но больше проводил время на скамейке запасных.  Алексей Дитятьев пропустил весь сезон из-за травмы. Команда Сергея Мякушко и Дмитрия Башлая вылетела из Экстракласы.

ВЕНГРИЯ

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Игорь Харатин

Ференцварош

37

30

6

4

1/12

Александр Зубков

Ференцварош

34

23

6

3

1/12

Иван Петряк

Фехервар

42

29

13

11

3/12

Антон Кравченко

Кишварда

8

6

0

0

5/12

Богдан Мельник

Кишварда

31

28

1

0

5/12

Виктор Гей

Кишварда

31

30

0

0

5/12

Артем Одинцов

Кишварда

1

0

0

0

5/12

Василий Химич

Кишварда

2

2

0

1

5/12

Андрей Нестеров

Мезекевешд

20

16

0

0

8/12

Михаил Месхи

Мезекевешд

10

4

0

0

8/12

Данил Рябенко

Мезекевешд

5

5

-6

0

8/12

Андрей Борячук

Мезекевешд

8

7

3

1

8/12

Артем Фаворов

Залаэгерсег

32

27

8

3

9/12

Сергей Шестаков

Дьошдьор

23

18

0

0

11/12


Сергей Ребров привел Ференцварош к третьему чемпионству подряд, а также вывел команду в группу Лиги чемпионов впервые за 25 лет. Его признали лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии. Тем не менее, президент "фради" недавно сообщил, что украинский тренер еще в феврале предупредил клуб о желании покинуть свою должность по завершении сезона.

Дебютировали в самом престижном евротурнире наши Игорь Харатин и Александр Зубков. Оба активно играли в ЛЧ, однако, с другой стороны, оба меньше выходили в основном составе команды по сравнению с предыдущим сезоном чемпионата Венгрии, у обоих заметно больше уменьшилось и количество игрового времени во внутреннем первенстве.

Иван Петряк выдал свой самый результативный сезон в Венгрии. С 12-ю забитыми голами он — четвертый бомбардир чемпионата, а с девятью ассистами — второй ассистент. Его Фехервар одолел три раунда квалификации Лиги Европы, но остановился на бельгийском Стандарде. А в финале Кубка Венгрии они уступили Уйпешту (0:1). Теперь их ждет Лига Конференций.

Весьма неплохо проявил себя Артем Фаворов, выступавший в Залаэгерсеге на правах аренды из Академии Пушкаша. Команда-обладатель его контракта выступит в ЛК. А вот Дьошдьор Сергея Шестакова понизился в классе. 

МОЛДОВА

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Андрей Близниченко

Шериф

19

10

8

2

1/10

Александр Масалов

Динамо-Авто

27

25

0

2

6/10

Артем Федоров

Динамо-Авто

23

21

7

4

6/10

Егор Кондратюк

Динамо-Авто

36

28

5

4

6/10

Андрей Паныч

Динамо-Авто

9

2

0

1

6/10

Максим Пирогов

Динамо-Авто

20

20

2

5

6/10

Виктор Гульвас

Флорешть

3

0

0

0

7/10

Максим Ковалев

Зимбру

20

20

-35

0

8/10

Орест Будюк

Сперанца

21

20

-55

0

9/10

Александр Насонов

Сперанца

17

16

1

0

9/10

Владислав Павленко

Сперанца

24

23

1

0

9/10

Андрей Яковлев

Сперанца

30

27

3

5

9/10

Александр Ермаченко

Сперанца

28

23

4

1

9/10

Дмитрий Козьбан

Сперанца

22

20

3

1

9/10

Вадим Воронченко

Сперанца

23

18

2

0

9/10

Богдан Мицик

Кодру

20

20

1

0

10/10


Юрий Вернидуб привел Шериф к чемпионству, причем его команда установила рекорд по забитым голам в чемпионате (104). Могла она оформлять и золотой дубль, но в финале Кубка после нулевой ничьи проиграла в серии пенальти Сфинтул Георге.

Единственный украинец в Шерифе Андрей Близниченко в первой части сезона выглядел весьма достойно и был одним из самых полезных игроков команды, но снова получил серьезную травму, из-за которой пропустил все матчи 2021 года. А самая "украинская" команда в Молдове, в которой было собрано сразу семеро наших соотечественников — Сперанца — заняла предпоследнее место в чемпионате, но была исключена из Национальной дивизии за две неявки на матчи.

Теперь ее ждет любительский статус и региональные соревнования. Вероятнее всего, все наши футболисты Сперанцы станут свободными агентами. Тогда как Кодру Богдана Мыцыка вылетела напрямую.

ЧЕХИЯ

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Тарас Качараба

Слован/

Славия

29

26

3

0

1/18

Максим Таловеров

Динамо

27

25

1

0

13/18


Тарас Качараба провел свой четвертый сезон в Чехии. И дебютировал в еврокубках, сыграв в семи матчах Лиги Европы в полном объеме, в частности, в пяти поединках группового этапа. Зимой после 3,5 лет в Словане из Либерец он перебрался в самый обеспеченный клуб страны на данный момент — пражскую Славию.

По разной информации он либо арендован за 100 тысяч евро с правом выкупа за 1 миллион, либо уже был куплен за эту сумму. Провел десять матчей, в семи из которых выходил в основе, и в составе этой команды стал чемпионом Чехии, а также выиграл Кубок. В случае, если он останется в Праге, его ждет третий квалифайн раунд Лиги чемпионов.

20-летний Максим Таловеров воспитывался в академии Шахтера и пробовал свои силы в Олимпике, но уже второй сезон выступает в Чехии. Причем, если в прошлом сезоне он только пробовал свои силы на таком уровне, то в текущем, несмотря на юный возраст, стал ведущим игроком команды-середняка местного чемпионата.       

КИПР

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Евгений Селин

Анортосис

13

11

1

0

4/14

Артур Рудько

Пафос

39

39

-35

0

7/14

Орест Кузык

Пафос

12

7

1

1

7/14

Игорь Худобяк

Этникос

37

34

3

1

9/14

Илья Марковский

Эносис

38

20

2

3

13/14


Евгений Селин с января не играл из-за травмы. Его команда выиграла Кубок страны, благодаря чему получила путевку в третий раунд квалификации Лиги Европы. Однако ходят слухи, что украинец покинет Анортосис и окажется в возрожденном Металлисте, где начиналась его карьера. Артур Рудько провел потрясающий сезон, отыграв 15 матчей "на ноль".

Его признали лучшим вратарем группы Б чемпионата Кипра (второй семерки команд после регулярного розыгрыша чемпионата и разделения на группы). Зимой ходили слухи об интересе к нему венской Аустрии и кипрского АПОЭЛа, однако он продлил контракт с Пафосом. Никак не получается зацепиться в иностранном чемпионате Оресту Кузыку. Как и два сезона назад в греческой Яннине, так и сейчас в Пафосе атакующий хав получал минимум игровой практики.

В отличие от ветерана Игоря Худобяка, который в свои 36 является стабильно основным игроком Этникоса. Интереса, что по итогам регулярного розыгрыша чемпионата его команда оказалась на предпоследнем месте, а после разделения на группы уверенно сохранила прописку в элите, хотя понижались в классе аж четверо худших. В том числе Эносис, за который выступает воспитанник Черноморца, 23-летний Илья Марковский.             

АРМЕНИЯ

 

Команда

Матчи

В основе

Голы

Ассисты

Место команды

Денис Дедечко

Ноа

23

23

2

3

2/10

Вадим Парамонов

Урарту

13

13

1

0

3/10

Егор Клименчук

Арарат-Армения

3

2

0

0

4/10

Сергей Вакуленко

Арарат-Армения

21

21

3

0

4/10

Иван Спичка

Арарат

12

11

0

0

5/10

Максим Задрака

Арарат

13

5

1

0

5/10

Валерий Болденков

Пюник

8

6

0

0

7/10

Антон Братков

Пюник

10

10

0

0

7/10

Герман Пеньков

Пюник

7

7

-5

0

7/10

Игорь Гончар

Алашкерт/

Пюник

24

21

0

2

7/10

Никита Татарков

Пюник

12

12

2

0

7/10

Евгений Будник

Пюник

8

2

0

2

7/10

Олег Кожушко

Пюник

13

5

3

1

7/10


Зимой-2021 в Армении оказалось сразу восемь новых украинских футболистов: Егор Клименчук и Герман Пеньков из ПФК Львов, Вадим Парамонов из Руха, Максим Задерака из Александрии, Антон Братков из Металлист-1925, Валерий Болденков из Волыни, Никита Татарков из Ворсклы и Олег Кожушко из Колоса. Большинство из них присоединились к Пюнику по приглашению Егише Меликяна.

Денис Дедечко выиграл Суперкубок Армении. Его Ноа обыграла чемпиона на тот момент — Арарат-Армению Сергея Вакуленко. Центрбек провел второй сезон в составе этой команды, но защитить чемпионство они не смогли. Летом они прошли два раунда квалификации Лиги Европы с забитыми голами самого Вакуленко, но уступили Црвене Звезде и в итоге сезона остались без еврокубков.

Вадим Парамонов стал бронзовым призером и может сыграть в первом раунде квалификации Лиги Конференций. Максим Задерака вместе с Иваном Спичкой стали обладателями Кубка Армении, их также ждет первый квалифайн раунд ЛК.