Украина

Чемпионы Англии, Венгрии, Чехии и Молдовы — комментатор Кирилл Круторогов продолжает подводить итоги выступления украинских футболистов в Европе в завершившимся сезоне 2020-2021.

Уточняем, что во внимание были взяты высший и следующий за ним дивизион в топ-4 футбольных стран, а также только элитные дивизионы остальных европейских лиг. Ниже приведены итоги тех чемпионатов, которые разыгрываются по системе осень-весна и уже окончательно завершены.

Минусовый показатель в графе "Голы" означает пропущенные мячи этим вратарем.

АНГЛИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Александр Зинченко МанСити 32 24 0 2 1/20 Андрей Ярмоленко Вест Хэм 19 5 2 4 6/20



В четвертом сезоне в Манчестер Сити Александр Зинченко играл больше, чем в предыдущем. Хотя суммарно по минутам он провел на поле приблизительно столько же, сколько в позапрошлом (2330 против 2332), но тогда большинство времени было получено в Кубке английской лиги, а сейчас — в Лиге чемпионов и АПЛ. Кроме того, украинец начал чаще играть в решающих матчах, в том числе, в проигранном финале Лиги чемпионов.

Да, в какой-то мере, он поучаствовал в пропущенном решающем голе, но все же там случился систематический сбой команды при переходе из атаки в оборону, а не индивидуальная голевая ошибка Зинченко. За финал от портала Whoscored Зина получил наивысший балл среди игроков "горожан". Кстати, этот матч оказался для него 100-м в составе МанСити.

Эксперты считают, что Александр стал взрослее, опытнее, хладнокровнее и увереннее. Но, самое главное, что в него верит и на него рассчитывает Пеп Гвардиола. В завершившимся сезоне музей Сити пополнился еще одним титулом чемпионов Англии и Кубком лиги.

Увы, для Андрея Ярмоленко этот сезон получился наиболее неудачным после ухода из Динамо. На поле в АПЛ он провел лишь 362 минуты (суммарно во всех турнирах — 934), в основе появился лишь раз, в 24 матчах был в запасе и 14 раз вышел на замену. Чуть больше играл в кубковых соревнованиях.

Из-за травм и коронавируса "в лазарете" он находился 74 дня. Подписание атакующих игроков Бенрахма и Лингарда при наличии Форнальса и Боуэна ухудшили положение Андрея в команде, равно как и смена тренера Пеллегрини на Мойеса.

ИСПАНИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Андрей Лунин Реал Мадрид 1 1 -2 0 2/20 Богдан Милованов Спортинг 25 23 0 1 7/22 Роман Зозуля Альбасете 27 23 2 1 22/22



Сезон для украинцев в Испании получился близким к катастрофе. С одной стороны, Андрей Лунин стал вторым вратарем Реала и, наконец-то, дебютировал в составе "сливочных". Правда, он отыграл лишь один матч в Копа дель Рей, а его команда проиграла в овертайме и вылетела от скромного Алькояно. Во всех остальных матчах он был на скамейке запасных, а мадридцы впервые за 12 лет не выиграл ни одного трофея за сезон.

Роман Зозуля провел наименее результативный сезон из четырех в Альбасете, а его команда впервые за 21 год опустилась в третий дивизион. Богдан Милованов ворвался в состав Спортинга и сыграл более чем в половине матчей Сегунды. Хихонцы до последнего тура претендовали на попадание в плей-офф за путевку в Примеру, но проиграли решающий матч Альмерии и финишировали в двух очках от дополнительного раунда.

ПОЛЬША

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Артем Шабанов Легия 8 7 0 0 1/16 Назарий Русин Легия 1 0 0 0 1/16 Никита Мусолитин Лехия 3 0 0 0 7/16 Мирослав Мазур Ягеллония 3 2 0 0 9/16 Василий Кравец Лех 26 14 0 0 11/16 Алексей Дитятьев Краковия 0 0 0 0 14/16 Дмитрий Башлай Подбескидзе 17 16 0 0 16/16 Сергей Мякушко Подбескидзе 16 3 2 0 16/16



"Динамовцы" Артем Шабанов и Назарий Русин зимой присоединились к варшавской Легии на правах аренды. Центрбек претендовал на регулярные выходы в основе, но получил травму голеностопа и завершил сезон в середине апреля. А форвард поскандалил с тренером, сыграл в матче Кубка и на этом выступление за варшавцев закончил.

Наставник столичной команды Чеслав Михневич сказал прямо: "Русин сам решил сдаться", об этом свидетельствуют его заявления о том, что он попал в слабую лигу. Да, у нас здесь нет Шахтера и Динамо, но чемпионат очень требовательный. Он думал, что станет кем-то важным, но не заслужил этого». В итоге Легия выиграла "золото", но Русина на церемонии награждения не было.

Экс-игрок Черноморца и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Никита Мусолитин перебрался в Лехию из Гданьска зимой из латвийской Валмиеры, но больше проводил время на скамейке запасных. Алексей Дитятьев пропустил весь сезон из-за травмы. Команда Сергея Мякушко и Дмитрия Башлая вылетела из Экстракласы.

ВЕНГРИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Игорь Харатин Ференцварош 37 30 6 4 1/12 Александр Зубков Ференцварош 34 23 6 3 1/12 Иван Петряк Фехервар 42 29 13 11 3/12 Антон Кравченко Кишварда 8 6 0 0 5/12 Богдан Мельник Кишварда 31 28 1 0 5/12 Виктор Гей Кишварда 31 30 0 0 5/12 Артем Одинцов Кишварда 1 0 0 0 5/12 Василий Химич Кишварда 2 2 0 1 5/12 Андрей Нестеров Мезекевешд 20 16 0 0 8/12 Михаил Месхи Мезекевешд 10 4 0 0 8/12 Данил Рябенко Мезекевешд 5 5 -6 0 8/12 Андрей Борячук Мезекевешд 8 7 3 1 8/12 Артем Фаворов Залаэгерсег 32 27 8 3 9/12 Сергей Шестаков Дьошдьор 23 18 0 0 11/12



Сергей Ребров привел Ференцварош к третьему чемпионству подряд, а также вывел команду в группу Лиги чемпионов впервые за 25 лет. Его признали лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии. Тем не менее, президент "фради" недавно сообщил, что украинский тренер еще в феврале предупредил клуб о желании покинуть свою должность по завершении сезона.

Дебютировали в самом престижном евротурнире наши Игорь Харатин и Александр Зубков. Оба активно играли в ЛЧ, однако, с другой стороны, оба меньше выходили в основном составе команды по сравнению с предыдущим сезоном чемпионата Венгрии, у обоих заметно больше уменьшилось и количество игрового времени во внутреннем первенстве.

Иван Петряк выдал свой самый результативный сезон в Венгрии. С 12-ю забитыми голами он — четвертый бомбардир чемпионата, а с девятью ассистами — второй ассистент. Его Фехервар одолел три раунда квалификации Лиги Европы, но остановился на бельгийском Стандарде. А в финале Кубка Венгрии они уступили Уйпешту (0:1). Теперь их ждет Лига Конференций.

Весьма неплохо проявил себя Артем Фаворов, выступавший в Залаэгерсеге на правах аренды из Академии Пушкаша. Команда-обладатель его контракта выступит в ЛК. А вот Дьошдьор Сергея Шестакова понизился в классе.

МОЛДОВА

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Андрей Близниченко Шериф 19 10 8 2 1/10 Александр Масалов Динамо-Авто 27 25 0 2 6/10 Артем Федоров Динамо-Авто 23 21 7 4 6/10 Егор Кондратюк Динамо-Авто 36 28 5 4 6/10 Андрей Паныч Динамо-Авто 9 2 0 1 6/10 Максим Пирогов Динамо-Авто 20 20 2 5 6/10 Виктор Гульвас Флорешть 3 0 0 0 7/10 Максим Ковалев Зимбру 20 20 -35 0 8/10 Орест Будюк Сперанца 21 20 -55 0 9/10 Александр Насонов Сперанца 17 16 1 0 9/10 Владислав Павленко Сперанца 24 23 1 0 9/10 Андрей Яковлев Сперанца 30 27 3 5 9/10 Александр Ермаченко Сперанца 28 23 4 1 9/10 Дмитрий Козьбан Сперанца 22 20 3 1 9/10 Вадим Воронченко Сперанца 23 18 2 0 9/10 Богдан Мицик Кодру 20 20 1 0 10/10



Юрий Вернидуб привел Шериф к чемпионству, причем его команда установила рекорд по забитым голам в чемпионате (104). Могла она оформлять и золотой дубль, но в финале Кубка после нулевой ничьи проиграла в серии пенальти Сфинтул Георге.

Единственный украинец в Шерифе Андрей Близниченко в первой части сезона выглядел весьма достойно и был одним из самых полезных игроков команды, но снова получил серьезную травму, из-за которой пропустил все матчи 2021 года. А самая "украинская" команда в Молдове, в которой было собрано сразу семеро наших соотечественников — Сперанца — заняла предпоследнее место в чемпионате, но была исключена из Национальной дивизии за две неявки на матчи.

Теперь ее ждет любительский статус и региональные соревнования. Вероятнее всего, все наши футболисты Сперанцы станут свободными агентами. Тогда как Кодру Богдана Мыцыка вылетела напрямую.

ЧЕХИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Тарас Качараба Слован/ Славия 29 26 3 0 1/18 Максим Таловеров Динамо 27 25 1 0 13/18



Тарас Качараба провел свой четвертый сезон в Чехии. И дебютировал в еврокубках, сыграв в семи матчах Лиги Европы в полном объеме, в частности, в пяти поединках группового этапа. Зимой после 3,5 лет в Словане из Либерец он перебрался в самый обеспеченный клуб страны на данный момент — пражскую Славию.

По разной информации он либо арендован за 100 тысяч евро с правом выкупа за 1 миллион, либо уже был куплен за эту сумму. Провел десять матчей, в семи из которых выходил в основе, и в составе этой команды стал чемпионом Чехии, а также выиграл Кубок. В случае, если он останется в Праге, его ждет третий квалифайн раунд Лиги чемпионов.

20-летний Максим Таловеров воспитывался в академии Шахтера и пробовал свои силы в Олимпике, но уже второй сезон выступает в Чехии. Причем, если в прошлом сезоне он только пробовал свои силы на таком уровне, то в текущем, несмотря на юный возраст, стал ведущим игроком команды-середняка местного чемпионата.

КИПР

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Евгений Селин Анортосис 13 11 1 0 4/14 Артур Рудько Пафос 39 39 -35 0 7/14 Орест Кузык Пафос 12 7 1 1 7/14 Игорь Худобяк Этникос 37 34 3 1 9/14 Илья Марковский Эносис 38 20 2 3 13/14



Евгений Селин с января не играл из-за травмы. Его команда выиграла Кубок страны, благодаря чему получила путевку в третий раунд квалификации Лиги Европы. Однако ходят слухи, что украинец покинет Анортосис и окажется в возрожденном Металлисте, где начиналась его карьера. Артур Рудько провел потрясающий сезон, отыграв 15 матчей "на ноль".

Его признали лучшим вратарем группы Б чемпионата Кипра (второй семерки команд после регулярного розыгрыша чемпионата и разделения на группы). Зимой ходили слухи об интересе к нему венской Аустрии и кипрского АПОЭЛа, однако он продлил контракт с Пафосом. Никак не получается зацепиться в иностранном чемпионате Оресту Кузыку. Как и два сезона назад в греческой Яннине, так и сейчас в Пафосе атакующий хав получал минимум игровой практики.

В отличие от ветерана Игоря Худобяка, который в свои 36 является стабильно основным игроком Этникоса. Интереса, что по итогам регулярного розыгрыша чемпионата его команда оказалась на предпоследнем месте, а после разделения на группы уверенно сохранила прописку в элите, хотя понижались в классе аж четверо худших. В том числе Эносис, за который выступает воспитанник Черноморца, 23-летний Илья Марковский.

АРМЕНИЯ

Команда Матчи В основе Голы Ассисты Место команды Денис Дедечко Ноа 23 23 2 3 2/10 Вадим Парамонов Урарту 13 13 1 0 3/10 Егор Клименчук Арарат-Армения 3 2 0 0 4/10 Сергей Вакуленко Арарат-Армения 21 21 3 0 4/10 Иван Спичка Арарат 12 11 0 0 5/10 Максим Задрака Арарат 13 5 1 0 5/10 Валерий Болденков Пюник 8 6 0 0 7/10 Антон Братков Пюник 10 10 0 0 7/10 Герман Пеньков Пюник 7 7 -5 0 7/10 Игорь Гончар Алашкерт/ Пюник 24 21 0 2 7/10 Никита Татарков Пюник 12 12 2 0 7/10 Евгений Будник Пюник 8 2 0 2 7/10 Олег Кожушко Пюник 13 5 3 1 7/10



Зимой-2021 в Армении оказалось сразу восемь новых украинских футболистов: Егор Клименчук и Герман Пеньков из ПФК Львов, Вадим Парамонов из Руха, Максим Задерака из Александрии, Антон Братков из Металлист-1925, Валерий Болденков из Волыни, Никита Татарков из Ворсклы и Олег Кожушко из Колоса. Большинство из них присоединились к Пюнику по приглашению Егише Меликяна.

Денис Дедечко выиграл Суперкубок Армении. Его Ноа обыграла чемпиона на тот момент — Арарат-Армению Сергея Вакуленко. Центрбек провел второй сезон в составе этой команды, но защитить чемпионство они не смогли. Летом они прошли два раунда квалификации Лиги Европы с забитыми голами самого Вакуленко, но уступили Црвене Звезде и в итоге сезона остались без еврокубков.

Вадим Парамонов стал бронзовым призером и может сыграть в первом раунде квалификации Лиги Конференций. Максим Задерака вместе с Иваном Спичкой стали обладателями Кубка Армении, их также ждет первый квалифайн раунд ЛК.