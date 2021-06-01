Чемпионы Англии, Венгрии, Чехии и Молдовы — комментатор Кирилл Круторогов продолжает подводить итоги выступления украинских футболистов в Европе в завершившимся сезоне 2020-2021.
Уточняем, что во внимание были взяты высший и следующий за ним дивизион в топ-4 футбольных стран, а также только элитные дивизионы остальных европейских лиг. Ниже приведены итоги тех чемпионатов, которые разыгрываются по системе осень-весна и уже окончательно завершены.
Минусовый показатель в графе "Голы" означает пропущенные мячи этим вратарем.
АНГЛИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Александр Зинченко
|
МанСити
|
32
|
24
|
0
|
2
|
1/20
|
Андрей Ярмоленко
|
Вест Хэм
|
19
|
5
|
2
|
4
|
6/20
В четвертом сезоне в Манчестер Сити Александр Зинченко играл больше, чем в предыдущем. Хотя суммарно по минутам он провел на поле приблизительно столько же, сколько в позапрошлом (2330 против 2332), но тогда большинство времени было получено в Кубке английской лиги, а сейчас — в Лиге чемпионов и АПЛ. Кроме того, украинец начал чаще играть в решающих матчах, в том числе, в проигранном финале Лиги чемпионов.
Да, в какой-то мере, он поучаствовал в пропущенном решающем голе, но все же там случился систематический сбой команды при переходе из атаки в оборону, а не индивидуальная голевая ошибка Зинченко. За финал от портала Whoscored Зина получил наивысший балл среди игроков "горожан". Кстати, этот матч оказался для него 100-м в составе МанСити.
Эксперты считают, что Александр стал взрослее, опытнее, хладнокровнее и увереннее. Но, самое главное, что в него верит и на него рассчитывает Пеп Гвардиола. В завершившимся сезоне музей Сити пополнился еще одним титулом чемпионов Англии и Кубком лиги.
Увы, для Андрея Ярмоленко этот сезон получился наиболее неудачным после ухода из Динамо. На поле в АПЛ он провел лишь 362 минуты (суммарно во всех турнирах — 934), в основе появился лишь раз, в 24 матчах был в запасе и 14 раз вышел на замену. Чуть больше играл в кубковых соревнованиях.
Из-за травм и коронавируса "в лазарете" он находился 74 дня. Подписание атакующих игроков Бенрахма и Лингарда при наличии Форнальса и Боуэна ухудшили положение Андрея в команде, равно как и смена тренера Пеллегрини на Мойеса.
ИСПАНИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Андрей Лунин
|
Реал Мадрид
|
1
|
1
|
-2
|
0
|
2/20
|
Богдан Милованов
|
Спортинг
|
25
|
23
|
0
|
1
|
7/22
|
Роман Зозуля
|
Альбасете
|
27
|
23
|
2
|
1
|
22/22
Сезон для украинцев в Испании получился близким к катастрофе. С одной стороны, Андрей Лунин стал вторым вратарем Реала и, наконец-то, дебютировал в составе "сливочных". Правда, он отыграл лишь один матч в Копа дель Рей, а его команда проиграла в овертайме и вылетела от скромного Алькояно. Во всех остальных матчах он был на скамейке запасных, а мадридцы впервые за 12 лет не выиграл ни одного трофея за сезон.
Роман Зозуля провел наименее результативный сезон из четырех в Альбасете, а его команда впервые за 21 год опустилась в третий дивизион. Богдан Милованов ворвался в состав Спортинга и сыграл более чем в половине матчей Сегунды. Хихонцы до последнего тура претендовали на попадание в плей-офф за путевку в Примеру, но проиграли решающий матч Альмерии и финишировали в двух очках от дополнительного раунда.
ПОЛЬША
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Артем Шабанов
|
Легия
|
8
|
7
|
0
|
0
|
1/16
|
Назарий Русин
|
Легия
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1/16
|
Никита Мусолитин
|
Лехия
|
3
|
0
|
0
|
0
|
7/16
|
Мирослав Мазур
|
Ягеллония
|
3
|
2
|
0
|
0
|
9/16
|
Василий Кравец
|
Лех
|
26
|
14
|
0
|
0
|
11/16
|
Алексей Дитятьев
|
Краковия
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14/16
|
Дмитрий Башлай
|
Подбескидзе
|
17
|
16
|
0
|
0
|
16/16
|
Сергей Мякушко
|
Подбескидзе
|
16
|
3
|
2
|
0
|
16/16
"Динамовцы" Артем Шабанов и Назарий Русин зимой присоединились к варшавской Легии на правах аренды. Центрбек претендовал на регулярные выходы в основе, но получил травму голеностопа и завершил сезон в середине апреля. А форвард поскандалил с тренером, сыграл в матче Кубка и на этом выступление за варшавцев закончил.
Наставник столичной команды Чеслав Михневич сказал прямо: "Русин сам решил сдаться", об этом свидетельствуют его заявления о том, что он попал в слабую лигу. Да, у нас здесь нет Шахтера и Динамо, но чемпионат очень требовательный. Он думал, что станет кем-то важным, но не заслужил этого». В итоге Легия выиграла "золото", но Русина на церемонии награждения не было.
Экс-игрок Черноморца и чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Никита Мусолитин перебрался в Лехию из Гданьска зимой из латвийской Валмиеры, но больше проводил время на скамейке запасных. Алексей Дитятьев пропустил весь сезон из-за травмы. Команда Сергея Мякушко и Дмитрия Башлая вылетела из Экстракласы.
ВЕНГРИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Игорь Харатин
|
Ференцварош
|
37
|
30
|
6
|
4
|
1/12
|
Александр Зубков
|
Ференцварош
|
34
|
23
|
6
|
3
|
1/12
|
Иван Петряк
|
Фехервар
|
42
|
29
|
13
|
11
|
3/12
|
Антон Кравченко
|
Кишварда
|
8
|
6
|
0
|
0
|
5/12
|
Богдан Мельник
|
Кишварда
|
31
|
28
|
1
|
0
|
5/12
|
Виктор Гей
|
Кишварда
|
31
|
30
|
0
|
0
|
5/12
|
Артем Одинцов
|
Кишварда
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5/12
|
Василий Химич
|
Кишварда
|
2
|
2
|
0
|
1
|
5/12
|
Андрей Нестеров
|
Мезекевешд
|
20
|
16
|
0
|
0
|
8/12
|
Михаил Месхи
|
Мезекевешд
|
10
|
4
|
0
|
0
|
8/12
|
Данил Рябенко
|
Мезекевешд
|
5
|
5
|
-6
|
0
|
8/12
|
Андрей Борячук
|
Мезекевешд
|
8
|
7
|
3
|
1
|
8/12
|
Артем Фаворов
|
Залаэгерсег
|
32
|
27
|
8
|
3
|
9/12
|
Сергей Шестаков
|
Дьошдьор
|
23
|
18
|
0
|
0
|
11/12
Сергей Ребров привел Ференцварош к третьему чемпионству подряд, а также вывел команду в группу Лиги чемпионов впервые за 25 лет. Его признали лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии. Тем не менее, президент "фради" недавно сообщил, что украинский тренер еще в феврале предупредил клуб о желании покинуть свою должность по завершении сезона.
Дебютировали в самом престижном евротурнире наши Игорь Харатин и Александр Зубков. Оба активно играли в ЛЧ, однако, с другой стороны, оба меньше выходили в основном составе команды по сравнению с предыдущим сезоном чемпионата Венгрии, у обоих заметно больше уменьшилось и количество игрового времени во внутреннем первенстве.
Иван Петряк выдал свой самый результативный сезон в Венгрии. С 12-ю забитыми голами он — четвертый бомбардир чемпионата, а с девятью ассистами — второй ассистент. Его Фехервар одолел три раунда квалификации Лиги Европы, но остановился на бельгийском Стандарде. А в финале Кубка Венгрии они уступили Уйпешту (0:1). Теперь их ждет Лига Конференций.
Весьма неплохо проявил себя Артем Фаворов, выступавший в Залаэгерсеге на правах аренды из Академии Пушкаша. Команда-обладатель его контракта выступит в ЛК. А вот Дьошдьор Сергея Шестакова понизился в классе.
МОЛДОВА
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Андрей Близниченко
|
Шериф
|
19
|
10
|
8
|
2
|
1/10
|
Александр Масалов
|
Динамо-Авто
|
27
|
25
|
0
|
2
|
6/10
|
Артем Федоров
|
Динамо-Авто
|
23
|
21
|
7
|
4
|
6/10
|
Егор Кондратюк
|
Динамо-Авто
|
36
|
28
|
5
|
4
|
6/10
|
Андрей Паныч
|
Динамо-Авто
|
9
|
2
|
0
|
1
|
6/10
|
Максим Пирогов
|
Динамо-Авто
|
20
|
20
|
2
|
5
|
6/10
|
Виктор Гульвас
|
Флорешть
|
3
|
0
|
0
|
0
|
7/10
|
Максим Ковалев
|
Зимбру
|
20
|
20
|
-35
|
0
|
8/10
|
Орест Будюк
|
Сперанца
|
21
|
20
|
-55
|
0
|
9/10
|
Александр Насонов
|
Сперанца
|
17
|
16
|
1
|
0
|
9/10
|
Владислав Павленко
|
Сперанца
|
24
|
23
|
1
|
0
|
9/10
|
Андрей Яковлев
|
Сперанца
|
30
|
27
|
3
|
5
|
9/10
|
Александр Ермаченко
|
Сперанца
|
28
|
23
|
4
|
1
|
9/10
|
Дмитрий Козьбан
|
Сперанца
|
22
|
20
|
3
|
1
|
9/10
|
Вадим Воронченко
|
Сперанца
|
23
|
18
|
2
|
0
|
9/10
|
Богдан Мицик
|
Кодру
|
20
|
20
|
1
|
0
|
10/10
Юрий Вернидуб привел Шериф к чемпионству, причем его команда установила рекорд по забитым голам в чемпионате (104). Могла она оформлять и золотой дубль, но в финале Кубка после нулевой ничьи проиграла в серии пенальти Сфинтул Георге.
Единственный украинец в Шерифе Андрей Близниченко в первой части сезона выглядел весьма достойно и был одним из самых полезных игроков команды, но снова получил серьезную травму, из-за которой пропустил все матчи 2021 года. А самая "украинская" команда в Молдове, в которой было собрано сразу семеро наших соотечественников — Сперанца — заняла предпоследнее место в чемпионате, но была исключена из Национальной дивизии за две неявки на матчи.
Теперь ее ждет любительский статус и региональные соревнования. Вероятнее всего, все наши футболисты Сперанцы станут свободными агентами. Тогда как Кодру Богдана Мыцыка вылетела напрямую.
ЧЕХИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Тарас Качараба
|
Слован/
Славия
|
29
|
26
|
3
|
0
|
1/18
|
Максим Таловеров
|
Динамо
|
27
|
25
|
1
|
0
|
13/18
Тарас Качараба провел свой четвертый сезон в Чехии. И дебютировал в еврокубках, сыграв в семи матчах Лиги Европы в полном объеме, в частности, в пяти поединках группового этапа. Зимой после 3,5 лет в Словане из Либерец он перебрался в самый обеспеченный клуб страны на данный момент — пражскую Славию.
По разной информации он либо арендован за 100 тысяч евро с правом выкупа за 1 миллион, либо уже был куплен за эту сумму. Провел десять матчей, в семи из которых выходил в основе, и в составе этой команды стал чемпионом Чехии, а также выиграл Кубок. В случае, если он останется в Праге, его ждет третий квалифайн раунд Лиги чемпионов.
20-летний Максим Таловеров воспитывался в академии Шахтера и пробовал свои силы в Олимпике, но уже второй сезон выступает в Чехии. Причем, если в прошлом сезоне он только пробовал свои силы на таком уровне, то в текущем, несмотря на юный возраст, стал ведущим игроком команды-середняка местного чемпионата.
КИПР
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Евгений Селин
|
Анортосис
|
13
|
11
|
1
|
0
|
4/14
|
Артур Рудько
|
Пафос
|
39
|
39
|
-35
|
0
|
7/14
|
Орест Кузык
|
Пафос
|
12
|
7
|
1
|
1
|
7/14
|
Игорь Худобяк
|
Этникос
|
37
|
34
|
3
|
1
|
9/14
|
Илья Марковский
|
Эносис
|
38
|
20
|
2
|
3
|
13/14
Евгений Селин с января не играл из-за травмы. Его команда выиграла Кубок страны, благодаря чему получила путевку в третий раунд квалификации Лиги Европы. Однако ходят слухи, что украинец покинет Анортосис и окажется в возрожденном Металлисте, где начиналась его карьера. Артур Рудько провел потрясающий сезон, отыграв 15 матчей "на ноль".
Его признали лучшим вратарем группы Б чемпионата Кипра (второй семерки команд после регулярного розыгрыша чемпионата и разделения на группы). Зимой ходили слухи об интересе к нему венской Аустрии и кипрского АПОЭЛа, однако он продлил контракт с Пафосом. Никак не получается зацепиться в иностранном чемпионате Оресту Кузыку. Как и два сезона назад в греческой Яннине, так и сейчас в Пафосе атакующий хав получал минимум игровой практики.
В отличие от ветерана Игоря Худобяка, который в свои 36 является стабильно основным игроком Этникоса. Интереса, что по итогам регулярного розыгрыша чемпионата его команда оказалась на предпоследнем месте, а после разделения на группы уверенно сохранила прописку в элите, хотя понижались в классе аж четверо худших. В том числе Эносис, за который выступает воспитанник Черноморца, 23-летний Илья Марковский.
АРМЕНИЯ
|
|
Команда
|
Матчи
|
В основе
|
Голы
|
Ассисты
|
Место команды
|
Денис Дедечко
|
Ноа
|
23
|
23
|
2
|
3
|
2/10
|
Вадим Парамонов
|
Урарту
|
13
|
13
|
1
|
0
|
3/10
|
Егор Клименчук
|
Арарат-Армения
|
3
|
2
|
0
|
0
|
4/10
|
Сергей Вакуленко
|
Арарат-Армения
|
21
|
21
|
3
|
0
|
4/10
|
Иван Спичка
|
Арарат
|
12
|
11
|
0
|
0
|
5/10
|
Максим Задрака
|
Арарат
|
13
|
5
|
1
|
0
|
5/10
|
Валерий Болденков
|
Пюник
|
8
|
6
|
0
|
0
|
7/10
|
Антон Братков
|
Пюник
|
10
|
10
|
0
|
0
|
7/10
|
Герман Пеньков
|
Пюник
|
7
|
7
|
-5
|
0
|
7/10
|
Игорь Гончар
|
Алашкерт/
Пюник
|
24
|
21
|
0
|
2
|
7/10
|
Никита Татарков
|
Пюник
|
12
|
12
|
2
|
0
|
7/10
|
Евгений Будник
|
Пюник
|
8
|
2
|
0
|
2
|
7/10
|
Олег Кожушко
|
Пюник
|
13
|
5
|
3
|
1
|
7/10
Зимой-2021 в Армении оказалось сразу восемь новых украинских футболистов: Егор Клименчук и Герман Пеньков из ПФК Львов, Вадим Парамонов из Руха, Максим Задерака из Александрии, Антон Братков из Металлист-1925, Валерий Болденков из Волыни, Никита Татарков из Ворсклы и Олег Кожушко из Колоса. Большинство из них присоединились к Пюнику по приглашению Егише Меликяна.
Денис Дедечко выиграл Суперкубок Армении. Его Ноа обыграла чемпиона на тот момент — Арарат-Армению Сергея Вакуленко. Центрбек провел второй сезон в составе этой команды, но защитить чемпионство они не смогли. Летом они прошли два раунда квалификации Лиги Европы с забитыми голами самого Вакуленко, но уступили Црвене Звезде и в итоге сезона остались без еврокубков.
Вадим Парамонов стал бронзовым призером и может сыграть в первом раунде квалификации Лиги Конференций. Максим Задерака вместе с Иваном Спичкой стали обладателями Кубка Армении, их также ждет первый квалифайн раунд ЛК.