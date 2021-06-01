Украина

Дончане постараются привлечь как можно больше столичной публики на свои матчи в новом сезоне.

Действующий вице-чемпион Украины донецкий Шахтер в первый день лета 2021-го года открыл продажу абонементов различных категорий на свои домашние матчи, став таким образом первым коллективом, после киевского Динамо, кто запустил подобную программу на главной арене страны — НСК Олимпийский.

Стоит отметить, что "горняки" предлагают своим фанатам обзавестись как цифровой, так и физической версией пропусков на сезон, которые в этот раз будут делиться на два типа.

Благодаря абонементу первой категории, владелец сможет самостоятельно выбрать 8 домашних матчей Шахтера в УПЛ (в том числе 1 поединок Кубка Украины до стадии полуфинала), которые он захочет посетить.

Стоимость такого предложения для типа пропусков Standard составит от 300 до 1200 гривен соответственно. За VIP-категорию придется отдать сумму в промежутке от 1800 до 15 000 гривен.

Для той категории болельщиков, которые привыкли к более стандартной модели, существует предложение на все домашние матчи Шахтера в чемпионате и Кубке Украины.

Стоимость такого предложения для типа пропусков Standard составит от 500 до 2000 гривен соответственно. За VIP-категорию придется отдать сумму в промежутке от 3000 до 25 000 гривен.

При этом, владельцы полноценных абонементов всех прошлых сезонов, по заверению клуба, получат специальную скидку в 10% на новый сезон.

Помимо стандартных преимуществ в виде скидки в клубном Fan Shop или возможности сэкономить на матчах еврокубков или продления абонемента на следующий год, дончане на этот раз предлагают достаточно интересный вариант с бесплатным посещение гостевых матчей команды (места только в гостевом секторе) в чемпионате Украины.

Больше подробностей об условиях продажи можно узнать на официальном сайте Шахтера.