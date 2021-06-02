Украина

Команды не смогли выявить победителя в спарринге.

В рамках товарищеского матча молодежная сборная Украины U-21 сумела сыграть вничью против сверстников из Турции (1:1).

В первом тайме Украина вышла вперед. Алефиренко воспользовался ошибкой защитников и пробил точно в правый угол ворот хозяев.

Однако в концовке поединка подопечные Руслана Ротаня все же упустили победу. После прострела с фланга на 81-й минуте Кор сумел поставить точку в матче.

Турция U-21 — Украина U-21 1:1

Голы: Кор, 81 — Алефиренко, 27

Украина: Фесюн — Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Кузик — Бражко, Мудрик, Крыськив, Вьюнник, Алефиренко — Супряга.