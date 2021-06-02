Украина

Сан-Паулу перечислил определенную сумму киевскому клубу.

Киевское Динамо получило часть суммы от бразильского Сан-Паулу за хавбека Че Че. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, бразильский клуб перечислил на счет "бело-синих" 12,5 миллионов реалов (менее двух миллионов евро).

Однако это не полная сумма. Оставшуюся часть долга клуб намерен погасить в ближайшие месяцы.

Отметим, что CAS обязал боссов Сан-Паулу выплатить 2,65 миллиона евро Динамо и наложил штраф в размере 400 тысяч евро за нарушение условий договора.

Напомним, Че Че перебрался в Сан-Паулу из Динамо в 2019 году, однако в апреле 2021 года перебрался в аренду в Атлетико Минейро.

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