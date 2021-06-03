Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

Национальная сборная Украины продолжает свою подготовку к Евро-2020. Подопечным Андрея Шевченко до старта европейского турнира предстоит сыграть еще два товарищеских матча. Сегодняшним соперником нашей команды станет национальная сборная Северной Ирландии.

Украина — Северная Ирландия

Четверг, 3 июня, 21:00. Днепр-Арена, Днепр. Шимон Марциняк (Польша) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Совсем недавно Андрей Шевченко огласил окончательную заявку из 26 футболистов, которые в составе национальной сборной отправится защищать честь страны на Евро-2020.

С Судаковым, но без Лунина: Сборная Украины огласила заявку на Евро-2020

И теперь, мы знаем фамилии тех футболистов, кто будет пытаться достичь максимального успеха в сине-желтой футболке на полях Европы.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко акцентировал внимание на том, что ответственность за результат игры против сборной Северной Ирландии никто с футболистов сборной Украины снимать не будет и ребята должны стараться победить в предстоящем матче.

При этом, Андрей Николаевич также объяснил, что необходимо понимать, что украинская сборная не готовится к матчу против Северной Ирландии, а готовится к Евро-2020, в том числе, через матч с Северной Ирландией. Поэтому, исход поединка не так важен, как то, насколько украинские футболисты будут выполнять требования тренерского штаба.

Украина не так давно уже не сумела обыграть сборную Бахрейна и спаслась от поражения в концовке встречи. Никто не стал делать трагедию из того результата, но тем не менее неприятные воспоминания та игра оставила. Наверняка, в матче против Северной Ирландии уже будет приблизительное моделирование основного костяка команды, но при этом тренерский штаб украинской сборной также будет стараться по максимуму дать игровую практику всем футболистам.

Неудача в матче против сборной Северной Ирландии не станет катастрофой, но все-таки хотелось бы увидеть победный исход для Украины, ведь свежо еще в памяти поражение от северо-ирландцев на Евро-2016.

Напомним, мы снова можем голосовать за лучшего игрока сборной — Льва Матча! Выбирай Льва матча прямо во время поединка нашей сборной. "Мільйони українців — одна збiрна!"

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Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Малиновский, Шапаренко — Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Браун, Кэткарт, Коулман, Макнейр — Уайт, Даллас, Маккин, Макгинн, Томпсон — Макдженнис, Джонс

Учитывая, что заявка национальной команды уменьшилась, то уже предугадать стартовый состав сборной Украины будет проще. Единственная позиция, которая не вызывает никаких сомнений — это выход Андрея Ярмоленко. Андрей Шевченко на своей пресс-конференции сказал, что в предстоящих двух играх его тренерский штаб постарается предоставить Ярмоленко максимальное количество игрового времени, чтобы он сумел как следует подготовиться к предстоящему турниру и компенсировать свою нехватку игрового времени в клубе.

История противостояний

Украинская сборная лидирует в очных встречах с Северной Ирландией. Лишь однажды украинцы проиграли этой команде, но это поражение было последней встречей этих двух команд. И на данный момент в украинской сборной предостаточно футболистов, которые и тогда были часть национальной команды. Чего не скажешь о других встречах Украины и Северной Ирландии.

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина — 24

Северная Ирландия — 48

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Иан Бараклоу, главный тренер сборной Северной Ирландии:

"Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем — всегда хотим побеждать.

В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель. Игра против сборной Украины будет значительно важнее".

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

"Мы говорили с ребятами по поводу результата после игры с Бахрейном. Любая игра сборной — это ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность, поэтому важно побеждать. Тем более в таких матчах, где мы создали много моментов. У нас страдает реализация и я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до старта чемпионата Европы.

Мы ставили разные задачи, так как понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду к товарищеским матчам, а через них готовимся к официальным играм. Запланированный объем работы должен быть выполнен. Где-то у игроков есть усталость, но это нормальная практика. Результат — важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм, но за результат ответственность нужно нести".

Андрей Ярмоленко, полузащитник сборной Украины:

"В первую очередь, мы должны думать о своей игре, о качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Второе — последние результаты команды не те, которых нам бы хотелось. Мы играем дома, на своей территории и мы в любом случае должны играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали, и сейчас наша задача хорошо подготовиться на Евро-2020 через контрольные матчи. Но в этих играх также важен результат".

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua