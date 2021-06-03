Национальная сборная Украины продолжает свою подготовку к Евро-2020. Подопечным Андрея Шевченко до старта европейского турнира предстоит сыграть еще два товарищеских матча. Сегодняшним соперником нашей команды станет национальная сборная Северной Ирландии.

Украина — Северная Ирландия

Четверг, 3 июня, 21:00. Днепр-Арена, Днепр. Шимон Марциняк (Польша) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Совсем недавно Андрей Шевченко огласил окончательную заявку из 26 футболистов, которые в составе национальной сборной отправится защищать честь страны на Евро-2020.

С Судаковым, но без Лунина: Сборная Украины огласила заявку на Евро-2020

И теперь, мы знаем фамилии тех футболистов, кто будет пытаться достичь максимального успеха в сине-желтой футболке на полях Европы.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко акцентировал внимание на том, что ответственность за результат игры против сборной Северной Ирландии никто с футболистов сборной Украины снимать не будет и ребята должны стараться победить в предстоящем матче.

При этом, Андрей Николаевич также объяснил, что необходимо понимать, что украинская сборная не готовится к матчу против Северной Ирландии, а готовится к Евро-2020, в том числе, через матч с Северной Ирландией. Поэтому, исход поединка не так важен, как то, насколько украинские футболисты будут выполнять требования тренерского штаба.

Украина не так давно уже не сумела обыграть сборную Бахрейна и спаслась от поражения в концовке встречи. Никто не стал делать трагедию из того результата, но тем не менее неприятные воспоминания та игра оставила. Наверняка, в матче против Северной Ирландии уже будет приблизительное моделирование основного костяка команды, но при этом тренерский штаб украинской сборной также будет стараться по максимуму дать игровую практику всем футболистам.

Неудача в матче против сборной Северной Ирландии не станет катастрофой, но все-таки хотелось бы увидеть победный исход для Украины, ведь свежо еще в памяти поражение от северо-ирландцев на Евро-2016.

Напомним, мы снова можем голосовать за лучшего игрока сборной — Льва Матча! Выбирай Льва матча прямо во время поединка нашей сборной. "Мільйони українців — одна збiрна!"

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Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко  Степаненко, Малиновский, Шапаренко  Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Браун, Кэткарт, Коулман, Макнейр — Уайт, Даллас, Маккин, Макгинн, Томпсон — Макдженнис, Джонс

Учитывая, что заявка национальной команды уменьшилась, то уже предугадать стартовый состав сборной Украины будет проще. Единственная позиция, которая не вызывает никаких сомнений  это выход Андрея Ярмоленко. Андрей Шевченко на своей пресс-конференции сказал, что в предстоящих двух играх его тренерский штаб постарается предоставить Ярмоленко максимальное количество игрового времени, чтобы он сумел как следует подготовиться к предстоящему турниру и компенсировать свою нехватку игрового времени в клубе.

История противостояний

Украинская сборная лидирует в очных встречах с Северной Ирландией. Лишь однажды украинцы проиграли этой команде, но это поражение было последней встречей этих двух команд. И на данный момент в украинской сборной предостаточно футболистов, которые и тогда были часть национальной команды. Чего не скажешь о других встречах Украины и Северной Ирландии.

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина  24
Северная Ирландия  48

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Иан Бараклоу, главный тренер сборной Северной Ирландии:

"Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем  всегда хотим побеждать.
В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель. Игра против сборной Украины будет значительно важнее".

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

"Мы говорили с ребятами по поводу результата после игры с Бахрейном. Любая игра сборной  это ответственность. Любая игра влияет на рейтинг и общую уверенность, поэтому важно побеждать. Тем более в таких матчах, где мы создали много моментов. У нас страдает реализация и я надеюсь, что мы подтянем этот компонент до старта чемпионата Европы.

Мы ставили разные задачи, так как понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим команду к товарищеским матчам, а через них готовимся к официальным играм. Запланированный объем работы должен быть выполнен. Где-то у игроков есть усталость, но это нормальная практика. Результат  важен, но не настолько, чтобы мы готовили команду непосредственно к товарищеским играм, но за результат ответственность нужно нести".

Андрей Ярмоленко, полузащитник сборной Украины:

"В первую очередь, мы должны думать о своей игре, о качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Второе — последние результаты команды не те, которых нам бы хотелось. Мы играем дома, на своей территории и мы в любом случае должны играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали, и сейчас наша задача хорошо подготовиться на Евро-2020 через контрольные матчи. Но в этих играх также важен результат".

footballпрогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua