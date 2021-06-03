Украина

Организаторы определились с местом проведения решающего поединка в битве за трофей.

3 июня 2021-го года, в рамках подготовки к проведению товарищеского поединка национальной сборной Украины против Северной Ирландии, в Днепре состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Одним из вопросов на повестке дня было утверждение план-календаря Всеукраинских состязаний среди команд клубов Премьер-лиги сезона-2021/22.

В частности, было определено, что, согласно устоявшейся традиции, футбольный год в Украине стартует поединком за Суперкубок Украины, в котором между собой сразятся чемпион и обладатель Кубка страны — киевское Динамо, и "серебряный" призер прошлого розыгрыша — донецкий Шахтер.

Сам матч в этот раз состоится в Киеве, на НСК Олимпийский, 24 июля.

При этом, уже на следующий день, 25 июля, состоятся первые матчи нового сезона Украинский Премьер-лиги.

Однако, может так совпасть, что участники Суперкубка проведут свои игры первого тура и до непосредственного столкновения в борьбе за трофей, так как для них выделены две резервные даты — 22 июля и 13 августа.

Ожидается, что последний, 30-й по счету, тур пройдет 23-24 мая 2022-го года, а зимняя пауза начнется после 13 декабря.