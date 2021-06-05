Украина

Ряд игроков не будут выступать за донецкую команду в следующем сезоне.

В Олимпике ожидается очередная кадровая перестройка в летнее трансферное, поскольку клуб расстался сразу с девятью футболистами.

Как сообщает пресс-служба "олимпийцев", ввиду завершившихся контрактов состав донецкой команды покинули следующие игроки: голкипер Артем Кичак, защитники Иван Зотько, Евгений Пасич, полузащитников Руслан Бабенко, Тарас Завийский и капитан команды Сергей Политыло.

Помимо этого, подошли к своему завершению также арендные соглашения с нападающим Ибрагимом Каргбо, вингером Бенито и защитником Орестом Лебеденко. Первые два игрока возвращаются в киевское Динамо, тогда как Лебеденко — в испанский Луго.

С подробной статистикой и достижениями каждого из вышеупомянутых футболистов в составе донецкого клуба вы можете на официальном сайте Олимпика по данной ссылке.