Украина

Логотип новичка УПЛ потерпит незначительные изменения.

Верес досрочно гарантировал себе выход в украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона Первой лиги Украины.

На фоне этого президент ровненского клуба Иван Надеин в своем Instagram анонсировал новый логотип команды, который потерпит незначительные изменения.

Так, с эмблемы должны убрать надпись "Народный клуб", а название команды — перевести на английский язык.

Фото новой эмблемы Вереса:

Фото нынешней эмблемы Вереса:

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