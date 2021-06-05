Логотип новичка УПЛ потерпит незначительные изменения.
Футболисты Вереса, фото ФК Верес Ровно
05 июня 2021, 13:24
Верес досрочно гарантировал себе выход в украинскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона Первой лиги Украины.
На фоне этого президент ровненского клуба Иван Надеин в своем Instagram анонсировал новый логотип команды, который потерпит незначительные изменения.
Так, с эмблемы должны убрать надпись "Народный клуб", а название команды — перевести на английский язык.
Фото новой эмблемы Вереса:
Фото нынешней эмблемы Вереса:
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