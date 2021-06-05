Украина

Команда приняла участие на турнире в Испании.

Юношеская команда академии Миная приняла участие на турнире в Испании, который прошел на базе мадридского Атлетико.

Украинская команда попала в одну группу с самыми сильными соперниками — мадридским Атлетико и Хетафе.

В первом матче Минай уступил Атлетико со счетом 0:2, однако показал конкурентный футбол. Во втором поединке команда с разгромным счетом уступила Хетафе (0:9).

Таким образом Минай занял третье место в группе и не вышли в финальный этап турнира. К слову, молодые футболисты провели тренировки под руководством тренеров академии Атлетико.

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