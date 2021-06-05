Украина

Датчанин рассматривает вариант с арендой.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд может покинуть клуб. Об этом рассказал его агент Миккель Бек.

"Мы надеемся, что решение скоро будет принято. Миккеля знают в Европе, поэтому к нему проявляют большой интерес клубы сильных лиг.

Сейчас Миккель в отличной форме. Он готов и очень мотивирован продолжать свое развитие на хорошем уровне.

Мы работаем над арендой на весь сезон в хорошей лиге, где Миккель может выходить на поле и проявлять себя. Ведем переговоры с Динамо и надеемся на хорошее решение", — сказал Бек в интервью TV 2 SPORT.

Напомним, Дуэлунд перебрался в Динамо в 2018 году из Мидтьюлланна. В минувшем сезоне он наиграл четыре матча.