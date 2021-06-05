Украина

Команда усиливается к Первой лиге.

Правый защитник бразильского Атлетико Минейро Маилтон перебрался в харьковский Металл.

Как сообщает Twitter-аккаунт Атлетико Минейро, речь идет об аренде футболиста на один сезон.

Более того, Металл имеет право выкупа 23-летнего игрока после окончания арендного договора.

Контракт Маилтона с Атлетико Минейро истекает в 2023 году, а прошлый сезон он провел в аренде в Коритибе.

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