Команда усиливается к Первой лиге.
Маилтон, Куритиба
05 июня 2021, 22:53
Правый защитник бразильского Атлетико Минейро Маилтон перебрался в харьковский Металл.
Как сообщает Twitter-аккаунт Атлетико Минейро, речь идет об аренде футболиста на один сезон.
Более того, Металл имеет право выкупа 23-летнего игрока после окончания арендного договора.
Контракт Маилтона с Атлетико Минейро истекает в 2023 году, а прошлый сезон он провел в аренде в Коритибе.
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