Виталийс Спасйонниковс будет главным рефери в товарищеской встрече "сине-желтых".
Игроки сборной Украины, УАФ
06 июня 2021, 16:23
В заключительном товарищеском поединке, который пройдет в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Кипра.
Как сообщает официальный сайт УАФ, эту контрольную встречу украинской команды рассудит судейская бригада из Латвии во главе с Виталийсом Спасйонниковсом.
На линиях ему будут помогать Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.
Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня, на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.