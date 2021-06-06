Украина

Виталийс Спасйонниковс будет главным рефери в товарищеской встрече "сине-желтых".

В заключительном товарищеском поединке, который пройдет в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Кипра.

Как сообщает официальный сайт УАФ, эту контрольную встречу украинской команды рассудит судейская бригада из Латвии во главе с Виталийсом Спасйонниковсом.

На линиях ему будут помогать Раймондс Татрикс и Мартинс Свипстс. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня, на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.