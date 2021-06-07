Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют товарищеский матч между сборными Украины и Кипра.

Последний спарринг перед Евро-2020 сборная Украины проведет в Харькове против сборной Кипра.

Украина – Кипр

Понедельник, 7 июня, 19:00. ОСК Металлист, Харьков. Виталийс Спасйонниковс (Латвия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Подопечные Андрея Шевченко заканчивают свою подготовку к чемпионату Европы. Товарищеская игра против Кипра станет последней перед отправлением команды на Евро-2020.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что остался доволен проведенным сбором, а также о том, что удалось осуществить все задуманное ранее. Андрей Николаевич также акцентировал внимание на том, что в матче против Кипра он и его тренерский штаб постараются предоставить максимум игрового времени тем футболистам, кто получал его меньше остальных. Тем сложнее будет предвидеть стартовый состав в матче.

Украинская сборная наверняка будет моделировать игру первым номером против команды, которая будет обороняться большими силами. Но не стоит забывать, что футболисты национальной команды в контрольных встречах действуют под нагрузками, а потому делать какие-то далекоидущие выводы из этой игры нет никакого смысла. Хотя, учитывая тот факт, что это крайняя игра перед Евро-2020 именно в ней от игроков сборной будут ожидать стройности мысли и хорошей игры не отрывками, а хотя бы 60-70 минут матча.

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Ориентировочные составы команд

Украина: Бущан – Тымчик, Кривцов, Попов, Миколенко – Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Цыганков – Довбик

Кипр: Майкл – Иоанну, Сотериу, Каро, Авраам, Псалтис – Кастанос, Артиматас, Питтас, Папулис – Христофи

Стартовый состав украинской сборной предугадать достаточно сложно, только лишь можно быть уверенным в появлении Андрея Ярмоленко в стартовом составе. Ведь именно ему тренерский штаб украинской сборной хотел предоставить максимум игрового времени, чтобы полузащитник Вест Хэма сумел прочувствовать игровой тонус, которого ему так не хватало в прошедшем сезоне в клубе.

История противостояний

Статистика за последние 10 матчей

Положение команд в рейтинге ФИФА

Украина – 24

Кипр – 97

Комментарии тренеров и игроков перед матчем

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу:

"Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая действует очень технично и организованно. У соперника всегда есть план, как в атаке, так и в обороне. Думаю, что все эти качества – работа тренерского штаба и главного тренера".

Главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко:

"Состав в матче с Кипром будет экспериментальным. У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Это подготовка, но она не является контрольным тестом. Наша задача — подготовить ребят".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский:

"По поводу моей формы? Я себя хорошо чувствую. Главная задача сборов — выиграть, показать результат. Важно подойти в лучших кондициях к первой игре против Нидерландов. Я чувствую себя физически хорошо".

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua