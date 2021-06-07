Украина

Предлагаем вашему вниманию результаты голосования наших читателей с прогнозами относительно нового наставника "горняков".

Из-за проваленного минувшего сезона руководство донецкого Шахтера решило сменить тренерский штаб, назначив вместо Луиша Каштру экс-наставника Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Football.ua решил провести голосование среди своих читателей, которые оставили свои прогнозы по поводу будущего итальянского специалиста в стане "горняков".

Мнение пользователей разделилось, в чем вы можете убедиться по данным результатам голосования:

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