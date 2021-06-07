Украина

Украинский голкипер высказался о предстоящем спарринге с Кипром.

В заключительном товарищеском поединке, который пройдет в рамках подготовки к Евро-2020, сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Кипра.

Голкипер "сине-желтых" Георгий Бущан поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Кипр — хорошая команда, хорошо обороняется и массивно атакует. Это хороший соперник, нужно хорошо себя проявить перед началом Евро".

"Много команд сейчас играют в пять защитников и прошлую игру мы играли тоже. Думаю, ребята будут искать выход из ситуации и реализовать свои шансы. Дай бог, чтобы она пришла на Евро", — заявил Бущан в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Украина — Кипр состоится в понедельник, седьмого июня, на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.