Украина

Бразилец вскоре присоединится к донецкому клубу.

Донецкий Шахтер согласовал с Бенфикой трансфер полузащитника Педриньо.

По информации источника, изначально сделка была оценена в 16 миллионов евро, однако португальский клуб повысил запрос до 18 миллионов евро, а "горняки" в свою очередь приняли это условие.

Сообщается, что контракт 23-летнего хавбека будет рассчитан до 2026 года.

В субботу, 12 июня, бразилец отправится в Киев для подписания соглашения. Официально представить игрока могут уже 14 июня.

В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее Шахтер и Бенфика не могли договориться о трансфере Педриньо.