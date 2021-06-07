Украина

Португальский клуб по прежнему рассчитывает получить за игрока 18 миллионов евро.

Шахтер и Бенфика до сих пор не могут найти компромисс в переговорах относительно трансфера полузащитника Педриньо. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, руководство "орлов" уже увеличило свое изначальное предложение по бразильцу, но оно все еще менее требуемой суммы в размере 18 миллионов евро.

Именно за такую сумму Педриньо перебрался в Португалию в 2018 году и теперь "орлы" намерены вернуть свои средства в полном объеме.

В прошедшем сезоне Педриньо провел 31 поединок, в которых забил один гол и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Шахтер нацелился на нападающего Аякса.