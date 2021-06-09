Клуб представил очередного летнего новичка.
ФК Альянс
09 июня 2021, 16:50
Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Альянса Владислава Шарая.
Контракт с 24-летним форвардом подписан на три года.
Отметим, что Шарай — воспитанник ФК Княжа. Также он выступал за юношеский состав донецкого Олимпика, Авангард из Краматорска и ФК Сумы.
Отметим, что форвард был признан лучшим футболистом Альянса по итогам сезона-2019/20. Также он был лучшим бомбардиром в Кубке Украины в том сезоне (4 гола в 5 играх).