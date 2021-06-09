Украина

Футболист рассказал, как проходит его реабилитация.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский прокомментировал восстановление от травмы, которое он получил в концовке сезона и отпуск.

"У меня все хорошо, спасибо. Во время отпуска ездил на 9 дней в Турцию, здорово отдохнул, все очень понравилось, восстановил и физические, и моральные силы. Я был в Бодруме, там вода немного прохладная, но погода была замечательная, теплая: +33 градуса.

А после того, как вернулся в Киев, занимаюсь индивидуально с реабилитологом, готовлюсь к сборам, делаю определенные упражнения для колена. Через пару дней начну ездить на базу и работать там. Чувствую себя нормально, все хорошо, восстановление идет по плану. Планируется, что я присоединюсь к работе в общей группе на сборах.

Какие планы на оставшиеся дни отпуска? Не думал над этим, возможно, на несколько дней поеду к другу в Харьков или в Одессу, хотя это маловероятно", — рассказал Андриевский.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.