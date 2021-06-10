Рух на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Юрия Копины на правах свободного агента.

Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество, которое продлилось четыре года, по обоюдному согласию.

С 2017 года Юрий Копина провел в футболке львовского Руха 109 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.

На данный момент Копина — первый и единственный игрок в истории "желто-черных", которому покорилась отметка в 100 матчей за клуб.

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