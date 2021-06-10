Украина

Украинский хавбек покинул львовскую команду.

Рух на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Юрия Копины на правах свободного агента.

Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество, которое продлилось четыре года, по обоюдному согласию.

С 2017 года Юрий Копина провел в футболке львовского Руха 109 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.

На данный момент Копина — первый и единственный игрок в истории "желто-черных", которому покорилась отметка в 100 матчей за клуб.

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