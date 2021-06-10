Украинский хавбек покинул львовскую команду.
Юрий Копина, Рух
10 июня 2021, 21:31
Рух на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Юрия Копины на правах свободного агента.
Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество, которое продлилось четыре года, по обоюдному согласию.
С 2017 года Юрий Копина провел в футболке львовского Руха 109 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 11 забитыми мячами.
На данный момент Копина — первый и единственный игрок в истории "желто-черных", которому покорилась отметка в 100 матчей за клуб.
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