Украина

Функционер хотел бы увидеть очную встречу команд.

Президент львовского Руха Григорий Козловский заявил, что не против увидеть матч Украины против России на Евро-2020.

"Хотелось бы поскорее с россиянами встретиться в каком-то цикле и забить им 10 голов, как они обещают нам. Но, думаю, с их счастьем, россиянам не удастся выйти из группы. Мне приятно, что акцию с пивом (прим. во Львове за каждый гол Бельгии в ворота России будут раздавать 100 бесплатных бокалов пива) организовал Рух с партнерами. Инициатором был наш менеджмент.

Думаю, мы продолжим этот праздник и обещаем, что если Россия не выйдет из группы, то моя жена Юлия Думанская сделает концерт. Это будет украинцам, которые любят Украину и ненавидят захватчиков. Мне приятно, что футбол еще больше сплотил нашу нацию, особенно в борьбе с таким ненавистным и жадным агрессором", — заявил Козловский пресс-службе Руха.

Напомним, матч Бельгия — Россия состоится 12 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.