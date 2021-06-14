Украина

Дончане огласили список своих спарринг-партнеров.

Уже с 22-го июня донецкий Шахтер начнет подготовку к новому сезону, отправившись на первый в своей истории тренировочный сбор под руководством итальянского специалиста Роберто Де Дзерби.

Местом проведения части подготовительных занятий "горняками" было принято решение избрать поля Австрии, а непосредственно сами тренировки будут разбавлены сразу четырьмя контрольными поединками.

Так, 30 июня, в 18:00 по киевскому времени дончане запланировали сыграть против местного Санкт-Йоханна из города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, который выступает в тирольской Ландеслиге Австрии.

4 июля, в 18:00, Шахтер будет ожидать поединок против польского Ракува — "серебряного" призера прошлого розыгрыша Экстраклясы.

Следом, 5 июля, также, в 18:00, "горняки" встретятся с мюнхенским Тюркгюджю — 13-й команды прошлого сезона Третьей немецкой Бундеслиги.

А завершится программа первой части сборов команды Роберто Де Дзерби игрой против гельзенкирхенского Шальке, который стал последней командой в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги, в результате чего понизился в классе. Данный поединок состоится 9 июля, в 19:00.

Стоит отметить, что сегодня, 14 июня, незадействованные в матчах национальных сборных игроки Шахтера должны пройти медобследование, после чего впервые поработать в рамках тренировочного процесса под руководством новоиспеченного главного тренера.