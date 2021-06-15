Украина

Нападающий не пригодится команде в новом сезоне.

27-летний литовский нападающий Донатас Казлаускас пополнил состав ПФК Львов в начале прошлого сезона, совершив трансфер и Ритеряйя, однако так и не смог в итоге закрепиться в составе украинской команды, несмотря на имевшиеся вызовы в лагерь национальной команды.

При условии, что футболист провел всего 13 матчей (807 минут) в украинской Премьер-лиге, "золотые львы" не стали рассчитывать на него в процессе подготовки ко старту нового сезона.

На официальном сайте клуба сообщается, что стороны пришли к обоюдному соглашению относительно вопроса досрочного прерывания контракта, который изначально был рассчитан до лета 2022-го года, с возможностью продления еще на один сезон.