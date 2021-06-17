Олимпик на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Даниэля Романовского.

24-летний литовец покинул донецкий клуб на правах свободного агента, поскольку стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Даниэль Романовский присоединился к донецкой команде в январе 2020 года. 

За полтора сезона в Олимпике полузащитник принял участие в 21 матче, сумев отличиться 1 забитым голом и отдать 1 ассист.

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