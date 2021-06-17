Украина

Луганский клуб получил аттестат от УЕФА.

Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о получении лицензии от УЕФА и допуске к участию в матчах еврокубков.

УЕФА отмечает, что на основании полученных от клуба документов и тщательного их изучения, футбольный клуб Заря допущен для участия в Еврокубках в сезоне 2021/22.

Отметим, что клуб под руководством Виктора Скрипника стартует в плей-офф за выход в групповой этап Лиги Европы.

В случае поражения в финальном матче плей-офф, команда напрямую попадает в группу новосозданной Лиги Конференций.

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