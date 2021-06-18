Футболисты приступили к тренировочной работе.
ФК Ворскла
18 июня 2021, 20:50
Полтавская Ворскла на своем официальном сайте сообщила, что команда вышла из отпуска.
Команда приступила к тренировочной работе и готовится к началу сезона-2020/21.
Временно отсутствуют в расположении полтавчан легионеры Ибраим Кане, Луизао, Йоонас Тамм и Иван Пешич.
Также вернулись из аренд Оскар Мкомола, который выступал за Ингулец, и Максим Мельничук из Черноморца.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.