Украина

Футболисты приступили к тренировочной работе.

Полтавская Ворскла на своем официальном сайте сообщила, что команда вышла из отпуска.

Команда приступила к тренировочной работе и готовится к началу сезона-2020/21.

Временно отсутствуют в расположении полтавчан легионеры Ибраим Кане, Луизао, Йоонас Тамм и Иван Пешич.

Также вернулись из аренд Оскар Мкомола, который выступал за Ингулец, и Максим Мельничук из Черноморца.

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