Украина

Специалист продолжит тренировать "азовцев".

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение продлено на один сезон. С Маркевичем-младшим свою работу в Мариуполе продолжит и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.

Напомним, Маркевич возглавил "азовцев" минувшим летом и по итогам сезона-2020/21 клуб занял 11-е место в таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник Мариуполя Игорь Тищенко провел 200 матчей за клуб.

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