Аренда датского хавбека в Неймегене рассчитана до конца сезона-2021/22.
Микель Дуэлунд, nec-nijmegen.nl
22 июня 2021, 17:32
Динамо Киев на своем официальном сайте объявило об уходе полузащитника Микеля Дуэлунда в стан новичка нидерландской Эредивизи.
23-летний датчанин перебрался в Неймеген на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2022 года.
Пресс-служба Неймегена отмечает, что руководство их клуба оставило за собой право на выкуп атакующего хавбека Динамо на постоянной основе.
Отметим, что Микель Дуэлунд перешел в киевский клуб летом 2018 года из датского Мидтьюлланда, но из-за систематических травм так не и смог реализовать свой потенциал в столице Украины.
В прошлом сезоне датский футболист провел всего 4 неполных матча (77 минут) в рамках УПЛ.
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