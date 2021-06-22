Украина

Аренда датского хавбека в Неймегене рассчитана до конца сезона-2021/22.

Динамо Киев на своем официальном сайте объявило об уходе полузащитника Микеля Дуэлунда в стан новичка нидерландской Эредивизи.

23-летний датчанин перебрался в Неймеген на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2022 года.

Пресс-служба Неймегена отмечает, что руководство их клуба оставило за собой право на выкуп атакующего хавбека Динамо на постоянной основе.

Отметим, что Микель Дуэлунд перешел в киевский клуб летом 2018 года из датского Мидтьюлланда, но из-за систематических травм так не и смог реализовать свой потенциал в столице Украины.

В прошлом сезоне датский футболист провел всего 4 неполных матча (77 минут) в рамках УПЛ.

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