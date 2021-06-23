Украина

Футболисты решили не продлевать контракты с клубом.

Полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня отказались продлевать контракты с луганской Зарей.

"С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в Заре завершена и они продолжат карьеру в других клубах", — сказал генеральный директор Зари Станислав Оганов.

Напомним, Владлен Юрченко перешел в Зарю их датского Вайле летом 2019 года. За клуб он провел 68 матчей, в которых забил 16 голов.

Что касается Иванисени, то Заря подписала хавбека также летом 2019 года. На его счету 67 матчей и 7 забитых голов.

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