Украина

Футболист присоединится к команде на сборах.

Луганская Заря объявила о подписании бразильского вингера Гремио Бразил Кристиана.

21-летний бразилец перейдет в стан команды Виктора Скрипника на правах свободного агента.

"Что касается Кристиана, то буквально только что были решены последние вопросы, поставлены подписи в документах. То есть, все последние формальности были улажены.

Надеюсь, через день-два он присоединится к нам в Турции и мы его официально представим", — сказал генеральный директор Зари Станислав Оганов.

В 28 поединках бразильской Серии Б Кристиан отметился двумя забитыми мячами. Помимо Гремио Бразил он выступал за Ботафого.

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