Украина

Команда из Чернигова продолжает терять своих основных футболистов.

Пресс-служба черниговской Десны объявила об уходе капитана и полузащитника команды Владислава Огири.

У 31-летнего футболиста был контракт на два года, который он подписал в январе этого года. Тем не менее, руководство "северян" пошло навстречу игроку и предоставило ему статус свободного агента.

Огиря присоединился к Десне в 2018 году и с тех пор провел 92 матча, в которых отметился тремя ассистами.

Отметим, что пока у черниговцев нет новичков в летнее межсезонье, но состав команды Александра Рябоконя уже успели покинуть Павел Полегенько, Ефим Конопля, Максим Имереков, Йоонас Тамм и Андрей Мостовой.

По итогам минувшего сезона Десна финишировала на шестой строчке в турнирной таблице УПЛ.

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