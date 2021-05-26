Футболист сменил клубную прописку в Украине.
Павел Полегенько, ФК Зирка
26 мая 2021, 17:25
Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником черниговской Десны Павлом Полегенько.
Об условиях контракта пока не сообщается. Он перешел в Ингулец на правах свободного агента по истечению контракта с "северянами".
Отметим, что Полегенько является воспитанником черниговской Юности. Также он выступал за Динамо, Динамо-2, Говерлу, Зирку, Мариуполь и Десну.
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