Украина

Футболист сменил клубную прописку в Украине.

Ингулец на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником черниговской Десны Павлом Полегенько.

Об условиях контракта пока не сообщается. Он перешел в Ингулец на правах свободного агента по истечению контракта с "северянами".

Отметим, что Полегенько является воспитанником черниговской Юности. Также он выступал за Динамо, Динамо-2, Говерлу, Зирку, Мариуполь и Десну.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.