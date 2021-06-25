Украина

Новичок днепровского клуба высказался о своем переезде в чемпионат Украины.

Полузащитник загребского Динамо Невен Джурасек продолжит свою карьеру в составе Днепра-1 на правах арендного соглашения с возможным правом выкупа. 22-летний хорват поделился эмоциями от перехода в днепровскую команду.

"Йовичевич сыграл большую роль в моем переходе в Днепр-1. Мы знали друг друга по времени в Динамо Загреб – он тренировал меня в течение примерно полутора лет. Я очень хорошо знаю его, а он – меня, и это, конечно, было существенным фактором, повлиявшим на переход".

"С другой стороны, я видел и пример Марио Чуже, поэтому, считаю, что выступление в Днепре-1 может быть шагом вперед в карьере. Это постараюсь доказать здесь. Марио говорил, что клуб хорошо организован и Премьер-лига в Украине очень сильная. У вас есть Шахтер, Динамо, Заря – сильные команды. Также Марио говорил, что Днепр – красивый город. И этого было достаточно для меня. Знаю, что принял хорошее решение".

"В чем секрет Йовичевича? Прежде всего, этот тренер – хороший друг. Когда чувствуешь, что за твоей спиной есть тренер, который поддерживает, это окрыляет. Вот почему я доверяю тренеру.

"Предыдущая карьера? Официально я принадлежу загребскому Динамо, но три года назад был отдан в аренду Локомотиве, а последние два года провел так же в аренде в Вараждине. Я не получил места в первой команде Динамо, и, думаю, аренда – хорошая возможность для молодого футболиста".

"Мой качества? Я – полузащитник, могу сыграть на любой позиции в середине поля. Возможно, несколько похож на Тиаго Алькантару – конечно, я не настолько хорош, как он. Люблю контролировать игру, думаю, имею неплохую технику. Но лучше, чем рассказывать о себе, я докажу все это в игре", – сказал Джурасек.

В минувшем сезоне Невен Джурасек провел 34 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.