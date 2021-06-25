Украина

Украинский защитник высказался о своем возвращении в Динамо после аренды в Легии.

Центральный защитник киевского Динамо Артем Шабанов провел вторую половину прошлого сезона в польской Легии, за которую выступал на правах аренды. Сейчас 29-летний украинец вернулся в стан "бело-синих", где готовится вместе с командой к предстоящей кампании.

"Мистер сказал, что хочет увидеть в тренировочном процессе всех молодых футболистов, которые пришли из дубля, а также футболистов, вернувшихся из аренды, в числе которых я. Каждому будет предоставлен шанс проявить себя. Он будет смотреть, какой у кого потенциал, кто будет нужен ему в команде. Это все будет видно на первом сборе".

"Со своей стороны буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы остаться в Динамо. А дальше все будет зависеть от тренера, от его решения".

"Успешный ли период в Легии? Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол. Набрался игрового опыта, ведь в Динамо в прошлом сезоне я играл не так много".

"В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд", — приводит слова Шабанова официальный сайт Динамо.

Отметим, что всего в составе польской Легии Артем Шабанов провел 8 поединков (629 минут), в которых заработал два предупреждения.

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