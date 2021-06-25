Клуб усилился опытными футболистами.
instagram.com/fcmetaleng
25 июня 2021, 16:25
Харьковский Металлист на своем официальном сайте объявил о подписании четырех новых игроков.
Первым новичком стал колумбийский форвард Брайан Риаскос. 26-летний игрок выступал за португальский Насьонал.
Второе подписание — полузащитник Евгений Банада, который покинул Александрию по окончанию минувшего сезона УПЛ.
Третий новичок — кипер Александр Рыбка, известный по своим выступлениям за Шахтер, Динамо и сборную Украины. Его последним клубом был латвийский клуб Лиепая.
И четвертое подписание — защитник Андрей Цуриков. Последний год он выступал в Днепре-1, но покинул клуб по окончанию сезона.
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