Футболист стал лучшим бомбардиром УПЛ.
Владислав Кулач, ФК Ворскла
25 июня 2021, 17:56
Нападающий полтавской Ворсклы Владислав Кулач поделился мнением о не вызове в сборную Украины на Евро-2020 несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром минувшего сезона УПЛ.
"Я же ничего не решаю. Честно – ожидал вызова а сборную, но тренер решил вызвать других футболистов. Это нормально.
Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов тоже был расстроен, зол. Я считаю, что Шевченко вызвал хороших нападающих. Я могу пожелать только удачи".
"Те игроки, которых вызвали на сбор – сильнее. Андрей Николаевич говорил, что команды сборников должны играть в еврокубках.
Мне кажется, что можно спокойно вызывать футболистов из топ-6 команд чемпионата Украины", — сказал Кулач в интервью Отдушивдушу.
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