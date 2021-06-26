Украина

Футболист приступит к тренировкам с клубом

Испанский нападающий Фран Соль, минувший сезон проведший на правах аренды в Тенерифе, вернется в киевское Динамо.

Как сообщает Deporpress, футболист 28 июня приступит к тренировкам с киевским клубом и будет ждать развития событий.

Соль может и остаться в составе "бело-синих", если впечатлит главного тренера Мирчу Луческу. Однако тренерский штаб еще не решил, поедет ли игрок на сборы в Швейцарию.

У футболиста уже есть несколько предметных предложений о продолжении карьеры. СМИ называют израильский Маккаби Тель-Авив и испанские клубы.



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