Фран Соль, ФК Динамо
26 июня 2021, 11:02
Испанский нападающий Фран Соль, минувший сезон проведший на правах аренды в Тенерифе, вернется в киевское Динамо.
Как сообщает Deporpress, футболист 28 июня приступит к тренировкам с киевским клубом и будет ждать развития событий.
Соль может и остаться в составе "бело-синих", если впечатлит главного тренера Мирчу Луческу. Однако тренерский штаб еще не решил, поедет ли игрок на сборы в Швейцарию.
У футболиста уже есть несколько предметных предложений о продолжении карьеры. СМИ называют израильский Маккаби Тель-Авив и испанские клубы.
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