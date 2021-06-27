Украина

Команда Виктора Скрипника провела товарищеский матч.

В рамках первого товарищеского матча на сборах в Турции луганская Заря сыграела против сербского Пролетера.

На 14-й минуте Пролетер повел в счете. Атака пошла левым флангом, игрок соперника вошел в штрафную, сделал навес и Калауджерович замкнул эту передачу 1:0.

На 22-й минуте луганчане пропустили вновь. После прострела в район вратарской, Даноски четко обработал мяч и забил Заре второй гол.

Отыграть один мяч удалось лишь на 80-й минуте игры. Аллахьяр разобрался с защитниками и упал в штрафной площади. Однако первый на подборе был Янаков, который разобрался с голкипером.

Заря — Пролетер 1:2

Голы: Янаков, 80 — Калауджерович, 14, Даноски, 22

Заря: Мацапура (Сапутин, 61), Алефиренко, Алибеков (Янаков, 58), Сайядманеш, Имереков, Хомченовский, Нагнойный, Назарина, Руфати, Шахаб, Емец (Хлань, 64).