Команда сыграла второй спарринг за день.
ФК Заря
27 июня 2021, 21:49
В рамках товарищеского матча луганская Заря сыграла вничью против болгарского Ботева из Пловдива (1:1).
В первом тайме Ботев вышел вперед. Маркиньос совершил рывок и пробил метров с 22 точно в угол ворот.
Однако в начале второго тайма луганчане сумели отыграться. На 49 минуте Александр Гладкий безукоризненно сыграл на добивании после удара от Кочергина.
Заря — Ботев Пловдив 1:1
Голы: Гладкий, 49 — Маркиньос, 14
Заря: Шевченко (Жилкин, 63), Булеца, Цвек, Фаворов, Гладкий, Громов, Жуниньо, Кабаев, Казаков, Кочергин, Вернидуб.
Ботев: Аргилашки, Филипов, Работов, Генев, Мертенс, Рабей, Цикарски, Минков, Току, Маркиньос, Илиев.