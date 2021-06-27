Украина

Команда сыграла второй спарринг за день.

В рамках товарищеского матча луганская Заря сыграла вничью против болгарского Ботева из Пловдива (1:1).

В первом тайме Ботев вышел вперед. Маркиньос совершил рывок и пробил метров с 22 точно в угол ворот.

Однако в начале второго тайма луганчане сумели отыграться. На 49 минуте Александр Гладкий безукоризненно сыграл на добивании после удара от Кочергина.

Заря — Ботев Пловдив 1:1

Голы: Гладкий, 49 — Маркиньос, 14

Заря: Шевченко (Жилкин, 63), Булеца, Цвек, Фаворов, Гладкий, Громов, Жуниньо, Кабаев, Казаков, Кочергин, Вернидуб.

Ботев: Аргилашки, Филипов, Работов, Генев, Мертенс, Рабей, Цикарски, Минков, Току, Маркиньос, Илиев.