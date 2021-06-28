Украина

Донецкий клуб проведет четыре контрольных поединка.

Ранее, Football.ua информировал своих читателей о расписании товарищеских поединках донецкого Шахтера в первой части подготовительного сбора в Австрии.

Как сообщает официальный сайт "горняков", каждую из игр в прямом эфире можно будет посмотреть в трансляции на клубном канале Shakhtar TV, который доступен на большинстве онлайн-платформ, а также в рамках подписки Shakhtar Club.

Отметим, что первый в истории контрольный поединок под руководством Роберто Де Дзерби команда проведет 30 июня в 18:00 по киевскому времени, сразившись против Санкт-Йоханна из города Санкт-Иоганн-ин-Тироль.



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