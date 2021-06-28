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Клуб Первый сбор Второй сбор

Динамо Киев

28.06 — 07.07 (Швейцария)

01.07. Динамо – Базель (Швейцария)

03.07. Динамо – Лозанна (Швейцария)

05.07. Динамо – (неизвестно)

07.07. Динамо – Люцерн (Швейцария)

10.07 — 20.07 (Швейцария)

10.07. Динамо – Серветт (Швейцария)

14.07. Динамо – Сьон (Швейцария)

17.07. Динамо – Ницца (Франция)

20.07. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)

Шахтер Донецк

22.06 — 10.07 (Австрия)

30.06. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия)

04.07. Шахтер – Ракув (Польша)

05.07. Шахтер – Тюркгюджю (Германия)

09.07. Шахтер – Шальке (Германия)

 Неизвестно

Заря Луганск

15.06 — 23.06 (Запорожье)

23.06. Заря – Александрия 3:3

23.06. Заря – Александрия 2:2

24.06 — 14.07 (Турция)

27.06. Заря – Пролетер (Сербия) 1:2

27.06. Заря – Ботев (Болгария) 1:1

01.07. Заря – Металоглобус (Румыния)

08.07. Заря – Пролетер (Сербия)

13.07. Заря – Аланьяспор (Турция)

Колос Коваливка

16.06 — 26.06 (Полтава)

25.06. Колос – Ингулец 0:2

27.06 — ... (Коваливка)

02.07. Колос – Диназ

03.07. Колос – Левый берег

07.07. Колос – Александрия

10.07. Колос – Днепр-1

Ворскла Полтава

18.06 — 26.06 (Полтава)

26.06. Ворскла – Днепр-1 3:0

27.06 — ... (Закарпатье)

03.07. Ворскла – Ужгород

Десна Чернигов

25.06 — (Чернигов)

Запланировано четыре контрольных матча

 Неизвестно

Днепр-1

16.06 — ... (Украина)

26.06 Днепр-1 — Ворскла 3:0

 Неизвестно

ФК Александрия

05.06 — ... (Украина)

21.06. Александрия – Ингулец 2:1

23.06. Александрия – Заря 3:3

23.06. Александрия – Заря 2:2

 Неизвестно

ПФК Львов

08.06 - (Львов)

02.07. Львов – Верес

05.07. Львов – Прикарпатье

 Неизвестно

Рух Львов

05.06 — ... (Винники)

26.06. Рух – ЛеоКерамика 6:0

04.07. Рух – Волынь

10.07. Рух – Нива Тернополь

11.07. Рух – Верес

16.07. Рух – Агробизнес

 Неизвестно

ФК Мариуполь

 Неизвестно Неизвестно

Ингулец Петрово

16.06 — 01.07 (Петрово)

21.06. Ингулец – Александрия 1:2

25.06. Ингулец – Колос 2:0

02.07 — 17.07 (Болгария)

06.07. Ингулец – ЦСКА София

Запланированы еще четыре контрольных матча

Олимпик Донецк

 Неизвестно Неизвестно

Верес Ровно

23.06 — 04.07 (Ровно)

29.06. Верес – Волынь

02.07. Верес – Львов

11.07. Верес – Рух

 05.07 — 18.07 (Винники)

Черноморец Одесса

 Неизвестно Неизвестно

Металлист 1925 Харьков

 Неизвестно Неизвестно

 

 