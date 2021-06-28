Украина 28 июня 2021, 17:30 Летнее межсезонье-2021: расписание и результаты товарищеских матчей клубов УПЛ Football.ua представляет вашему вниманию расписание контрольных поединков клубов УПЛ в рамках подготовки к сезону-2021/22. Динамо - Шахтер, УПЛ 28 июня 2021, 17:30 Данная новость обновляется... Клуб Первый сбор Второй сбор Динамо Киев 28.06 — 07.07 (Швейцария) 01.07. Динамо – Базель (Швейцария) 03.07. Динамо – Лозанна (Швейцария) 05.07. Динамо – (неизвестно) 07.07. Динамо – Люцерн (Швейцария) 10.07 — 20.07 (Швейцария) 10.07. Динамо – Серветт (Швейцария) 14.07. Динамо – Сьон (Швейцария) 17.07. Динамо – Ницца (Франция) 20.07. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания) Шахтер Донецк 22.06 — 10.07 (Австрия) 30.06. Шахтер – Санкт-Йоханн (Австрия) 04.07. Шахтер – Ракув (Польша) 05.07. Шахтер – Тюркгюджю (Германия) 09.07. Шахтер – Шальке (Германия) Неизвестно Заря Луганск 15.06 — 23.06 (Запорожье) 23.06. Заря – Александрия 3:3 23.06. Заря – Александрия 2:2 24.06 — 14.07 (Турция) 27.06. Заря – Пролетер (Сербия) 1:2 27.06. Заря – Ботев (Болгария) 1:1 01.07. Заря – Металоглобус (Румыния) 08.07. Заря – Пролетер (Сербия) 13.07. Заря – Аланьяспор (Турция) Колос Коваливка 16.06 — 26.06 (Полтава) 25.06. Колос – Ингулец 0:2 27.06 — ... (Коваливка) 02.07. Колос – Диназ 03.07. Колос – Левый берег 07.07. Колос – Александрия 10.07. Колос – Днепр-1 Ворскла Полтава 18.06 — 26.06 (Полтава) 26.06. Ворскла – Днепр-1 3:0 27.06 — ... (Закарпатье) 03.07. Ворскла – Ужгород Десна Чернигов 25.06 — (Чернигов) Запланировано четыре контрольных матча Неизвестно Днепр-1 16.06 — ... (Украина) 26.06 Днепр-1 — Ворскла 3:0 Неизвестно ФК Александрия 05.06 — ... (Украина) 21.06. Александрия – Ингулец 2:1 23.06. Александрия – Заря 3:3 23.06. Александрия – Заря 2:2 Неизвестно ПФК Львов 08.06 - (Львов) 02.07. Львов – Верес 05.07. Львов – Прикарпатье Неизвестно Рух Львов 05.06 — ... (Винники) 26.06. Рух – ЛеоКерамика 6:0 04.07. Рух – Волынь 10.07. Рух – Нива Тернополь 11.07. Рух – Верес 16.07. Рух – Агробизнес Неизвестно ФК Мариуполь Неизвестно Неизвестно Ингулец Петрово 16.06 — 01.07 (Петрово) 21.06. Ингулец – Александрия 1:2 25.06. Ингулец – Колос 2:0 02.07 — 17.07 (Болгария) 06.07. Ингулец – ЦСКА София Запланированы еще четыре контрольных матча Олимпик Донецк Неизвестно Неизвестно Верес Ровно 23.06 — 04.07 (Ровно) 29.06. Верес – Волынь 02.07. Верес – Львов 11.07. Верес – Рух 05.07 — 18.07 (Винники) Черноморец Одесса Неизвестно Неизвестно Металлист 1925 Харьков Неизвестно Неизвестно Команды Александрия Верес Ворскла Динамо Киев Днепр-1 Заря Ингулец Колос Мариуполь Металлист 1925 Олимпик ПФК Львов Рух Черноморец Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте