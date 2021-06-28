Украина

Украина сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборной Швеции в Глазго, Шотландии.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил присоединиться ко флэш-мобу в поддержку сборной Украины.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу. Я — Владимир Зеленский, президент Украины, но завтра я буду обычным гражданином Украины и твоим фанатом. Я буду с тобой все 90 минут.

Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Буду вместе с тобой кричать после каждого опасного момента. Мне будет очень больно после каждой подножки. И я буду сильно радоваться каждому забитому голу.

Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как и каждый украинец, каждый гражданин Украины. Вас на поле не будет — нас на поле будет 40 миллионов", — сказал Зеленский.